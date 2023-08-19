【食力】炎夏私密處搔癢難耐 多吃這7種食物加強保養

優格含有乳酸菌，有助抑制有害細菌的生長，進而預防陰道感染。（取材自ingimage）

夏天悶熱女性常因私密處搔癢不舒服就診，在情緒壓力大、抽菸、喝酒、熬夜、衣著太緊、肉吃太多、刺激性沐浴用品、少喝水及愛喝含糖飲料，更容易造成私密處容易搔癢，可從飲食、生活、中藥三管齊下，來保養、增加私密處的健康。

今年夏天、真的超級熱的，女性病患因為私密處搔癢不舒服、就診的，也比往年多，該如何保養、增加私密處的健康，阿利博士跟大家分享飲食生活中藥三管齊下。

什麼樣的飲食或生活會造成容易私密處容易搔癢？常見的有9種因素：情緒壓力大、抽菸、喝酒、熬夜、衣著太緊、肉吃太多、刺激性沐浴用品、少喝水及愛喝含糖飲料。

私密處保養食物 7種食物建議多吃

1、無糖優格

優格含有乳酸菌，可以維持陰道的正常菌群平衡，這些益生菌有助抑制有害細菌的生長，進而預防陰道感染，無糖或低糖的優格都相當不錯。

2、蔓越莓

市面上有許多蔓越莓的保養私密處健康食品，是因為蔓越莓可以維持女生尿道健康，原理是內含的「前花青素」、可以使細菌不容易附著在私密處。阿利建議、可以平時多食用新鮮的蔓越莓或喝蔓越莓汁，就可獲得健康。

蔓越莓內含「前花青素」，可以維持女生尿道健康。（Getty Images）

3、大蒜

大蒜雖然味道很重，但是超強的抗菌食物，可以抑制壞菌在陰道內繁殖，如果擔心味道太重、建議可以用黑蒜頭。

4、高纖維食物

多吃蔬菜、多吃高纖維食物、就能有助身體健康、減少私密處感染，好的高纖維食物，阿利推薦胡蘿蔔、蘆筍、菠菜、南瓜等。

5、堅果

堅果有豐富微量元素與維生素E、不僅可以增加私密處健康，還可以預防陰道乾澀，阿利最推薦胡桃與南瓜子。

6、益生菌

市面保健品常用嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus)與鼠李糖乳桿菌(Lactobacillus rhamnosus），原理就是利用好菌趕走陰道壞菌的概念，含有這種益生菌的保健食品、不妨先諮詢您的婦產科醫師，應該有一定的幫助的。

7、高維生素C的水果

例如鳳梨與奇異 果，其中有高含量維生素C可以提升黏膜的防護力，減少發炎、維持私密處的健康。

影響私密處健康 5種食物建議少吃

1、糖分過多的食物

糖分過多、會導致陰道內細菌失衡，增加感染風險。

2、加工食品

加工食品通常含有高量的鹽、糖和反式脂肪，攝取過多、會降低私密處免疫功能、增加感染的可能性。

3、咖啡 和茶

過多的咖啡因、會利尿、導致體内水分丢失、使私密部位過度乾燥與搔癢。

4、酒精

過多酒精、會減低免疫功能、使私密部位容易感染。

5、辛辣食物

燒烤炸辣、容易上火、刺激私密部位的黏膜，導致搔癢。

生活習慣有哪些要注意？

1、私密處要保持乾淨

保持私密處清爽、最重要。除了每日清潔務必做好，上完大號時也應由前往後擦拭，避免細菌跑到陰道造成感染。分泌物本身會有淡淡的味道，不要使用香水、精油等芳香產品，若是生理期間應頻繁更換衛生棉。

2、衣褲穿著要寬鬆舒適

不要穿過緊的褲子，以免私密處過於悶熱，在家時、可以不穿內褲，穿睡裙或睡袍即可。內褲、選擇純棉是最好的選擇，穿過的內褲也建議使用專用洗滌劑手洗，內褲也應每3~6個月就淘汰換新。

3、規律生活習慣

維持規律作息、每日睡眠充足，不要太過勞累以免降低免疫力。

4、管理壓力

學會應對壓力和情绪，別把工作壓力、帶回家。

5、多做下列運動

多做骨盆腔肌肉 鍛鍊（例如凱格爾運動），多騎自行車、多做瑜伽與游泳。

中醫可如何改善私密處搔癢？

正規治療、是必須根據病人的體質而「辨證論治」，一般常見搔癢類型有下列四種：

1、第一型：

白帶量多、顏色黃、有臭味、舌苔黃膩、月經量增多或延長，這是屬於「肝火」體質，可以用龍膽草、山藥、芡實、白果、黃柏、車前子來改善。

2、第二型：

病患白帶量多、色白如蛋清、無味道，兼有全身容易怕冷、頻尿，這種「脾虛」型的白帶可以用蒼朮、白朮、山藥、人參、柴胡、車前子等中藥來改善。

3、第三型：

白帶量多、顏色黃稠，甚至夾有血絲，味道臭甚，大便秘結，有時兼有發燒、小腹疼痛，可以用當歸、白芍、生地、阿膠、丹皮、黃柏、香附等中藥來改善這種「濕熱」的體質。

4、第四型：

病患長時期白帶，量多、色白清冷如水，兼有腰膝酸軟、頭暈耳鳴，這種「腎虛」型的白帶則需要山茱萸、熟地、杜仲、沙苑蒺藜、芡實等補腎的中藥來改善。

中醫也有外用治療？坐浴能快速減緩搔癢感

中醫也常用坐浴方式來改善搔癢，常用中藥：明礬、貫眾、蛇床子、苦參根、百部、土茯苓、黃柏。

1、將藥材裝於棉袋中，用3000c.c.水煮30分鐘，放涼約40℃倒入水盆。

2、於洗完澡後坐浴約10～15分鐘，坐浴後直接擦乾不用再沖洗，持續5至7天。

透過中藥坐浴的方式，能夠較快速緩解陰部搔癢困擾，因為藥液直接浸入陰道，使藥液較長時間作用於感染發炎部位，並借助熱力，促使皮膚粘膜吸收，能輔助改變陰道環境、舒緩私密部位異味、搔癢等不適反應。

蔓越莓、益生菌與甘露糖 也可保護私密處

夏天熱、私密處保養其實也不難，只要飲食生活中藥三管齊下，就能有不錯的保健效果，另外，市面上有些保健食品，如果含有蔓越莓、益生菌或甘露糖的，不妨先諮詢一下您的醫師，應該也會有不錯的幫助的。

(本文授權轉載自食力)