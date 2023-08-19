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喝水太多太急 小心「水中毒」致命

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醫師表示，腎臟能夠應付的量為1小時500到1000c.c.，因此1小時內喝超過1000c.c.恐會引發水中毒；圖為示意圖。（取材自ingimage）
醫師表示，腎臟能夠應付的量為1小時500到1000c.c.，因此1小時內喝超過1000c.c.恐會引發水中毒；圖為示意圖。（取材自ingimage）

常聽說：「沒事多喝水、多喝水沒事」，尤其在炎熱夏季，大家都知道應該多喝水預防熱衰竭，但世界各地傳出多起水中毒個案。

一名住在美國維吉尼亞州35歲婦女艾許莉（Ashley Summers）在20分鐘內喝下4瓶水，卻發生水中毒暈倒，送醫後仍回天乏術；另一名美國10歲男童，在炎熱天氣下玩耍，1小時內喝下6瓶水，當晚出現頭暈、昏迷，無法控制身體等症狀，所幸男童送醫後恢復良好。

此外，有網紅在抖音發起減重挑戰，除了飲食控制外，還需要喝下大量的水，卻有參與挑戰的少女出現水中毒的症狀；甚至有研究認為，武打巨星李小龍是因水喝太多引發低血鈉症而過世。究竟喝太多水，會發生什麼事？

台灣童綜合醫院緊急救護科黃泰霖主任表示，成人單日攝取水份大約是1500到2000毫升，夏季因水分大量流失，喝到3500毫升也可接受。另外喝的速度也有影響，腎臟能夠應付的量為1小時500到1000毫升，因此1小時內喝超過1000毫升也會引發水中毒。

黃泰霖說明，若水喝過多，攝取電解質過少，便會引發急性鈉離子降低，帶來急性低血鈉症。正常人的血液中鈉離子濃度約為135到145mEq/L，也就是1公升的血有濃度約135到145的鈉離子；當鈉離子含量低於130mEq/L，會出現頭痛、嘔吐；低於120mEq/L將可能發生意識障礙、癲癇或昏迷等狀況；110mEq/L以下，則可能導致死亡。

一旦發生水中毒，黃泰霖表示，務必要限制水分，並補充高濃度食鹽水，提高鈉離子濃度。但鈉離子不可立刻大量補充，如在短時間急速上升，可能引發腦水腫，壓迫生命中樞造成死亡。

黃泰霖補充，過去的水中毒案例大多是刻意喝水造成，例如「原發性多渴症」的患者會喝下過多的水，或是參加大胃王比賽這類的活動。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=59494

維吉尼亞州 抖音 減重

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