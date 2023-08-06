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迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

記者沈能元／台北即時報導
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二就是立秋。（本報資料照片）
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二就是立秋。（本報資料照片）

經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日就是立秋。中醫師吳明珠說，立秋養生，首先要「早臥（睡）早起，與雞俱興」，也就是說，最好晚上9至10點入睡，早晨5至6點起床，比較合適，保持規律的生活作息。主要目的，早睡可順應陽氣的收斂，早起以應秋氣的清爽，使肺氣得以舒展，且避免陽氣收斂的太過，但同時還是要適當減少性行為，避免陽氣向外發洩。

順應這立秋養生時節，最重要的是養肺，應從飲食、服裝、運動、按摩穴道等著手：

1. 飲食調養

雖然此時濕熱之氣猶盛，但防秋燥的相關事宜，也該著手準備了。吳明珠說，「素問•臟氣法時論」說：「肺主秋……肺收斂，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之」。可見酸味收斂肺氣，辛味發散瀉肺，秋天宜收不宜散，所以要盡量少吃蔥、薑等辛味之品，適當多食酸味果蔬，如番茄、枇杷、檸檬等。

中醫認為，肺與秋季相應，立秋之後，天氣就變得乾燥，天氣乾燥容易傷肺，肺氣虛則身體抵抗力下降，容易生病。 肺在五色裏屬白，建議立秋時，多食白色食物有生津潤肺、補益肺氣的功效。

一般來說，秋季養肺，可多食白芝麻、蓮藕、百合、杏仁、荸薺、蜂蜜、甘蔗、土豆、蘿蔔、山藥、扁豆、枸杞子、銀耳、木耳、豬肉、鴨肉、柚子等潤燥養陰之品。

此外，炎熱天氣持續，清熱解暑類食品不能一下子從餐桌上撤除，在防燥的同時，也要注意防暑清熱，平時可吃絲瓜、蓮藕、冬瓜、蓮子等食物，還可以通過飲用藥膳來達到健脾化濕的效果。

2. 著裝調養

立秋乃初秋之季，暑熱未盡，有涼風時至，天氣變化無常。俗話說道「春捂秋凍」，這個季節穿衣感到微涼是最好的狀態，不必過早添衣，適度的冷感可以提高人體的抗病能力。

不過，隨著天氣逐漸轉涼，晝夜之間溫差增大，有支氣管炎、肺氣腫、關節炎、腰肌勞損、心腦血管疾病、面癱等疾病的人群，還是要做好防寒工作。

3. 運動調養

中醫認為，秋天人體精氣處於收斂內養的階段，運動量不宜過大，切勿大汗淋漓，以防出汗過多，造成陽氣損耗。可以選擇一些輕鬆平緩的運動，如慢跑、太極、快走、瑜伽等，保持適時有度、循序漸進地進行。

4. 調理氣機

平時可以按揉手太陰肺經，沿肺經循行之處，從中府穴至拇指指端的少商穴方向順經按摩。取補養肺經經氣之意，對調節肺經氣血有較好作用，同時預防肺部疾病的發生。在順經按摩時可著重按揉少商、魚際、太淵、經渠、尺澤等肺經五輸穴。

吳明珠說，立秋後，必須著重滋養肺部，遠離寒氣，不宜過度運動，好好養生，順利度過秋天。

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