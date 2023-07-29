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過敏兒吹冷氣鼻水直流 醫師推薦「抗敏茶」擺脫噴嚏

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

炎炎夏日躲在冷氣房吹空調真是太舒服了！可一進到冷氣房就鼻水直流，噴嚏打個沒完，到底為什麼會這樣呢？中醫師吳宛容解釋，碰觸到過敏原就會直流清鼻嚏、鼻子癢、鼻塞、眼睛癢，甚至會噴嚏打不完。常見的過敏原包括塵蟎、花粉、灰塵、貓狗毛等等，而溫度變化本身也是種過敏原，所以「冷空氣」也會刺激鼻黏膜造成鼻黏膜腫脹發炎，進而出現打噴嚏流鼻水的現象。

為什麼會有過敏的現象呢？過敏本身和遺傳體質有關，也就是說若父母有一方有過敏體質，小孩遺傳到的機率就是25%，若父母雙方皆有過敏體質，則小孩遺傳到的機率就高達75%。而過敏需要本身有過敏體質再加上接觸到過敏原才會有過敏的症狀產生。

上呼吸道過敏一般稱為「過敏性鼻炎」，而下呼吸道過敏則會造成「氣喘」。氣喘是呼吸道慢性發炎而造成呼吸道過度敏感，症狀是反覆咳嗽、喘鳴、胸悶及呼吸急促。吳宛容中醫師提到，這種情況在白天醒來和晚上睡前特別明顯，中醫在治療上也會根據每個人不同的體質做調養。

過敏性鼻炎中醫稱「鼻鼽」 常有氣虛表現

過敏性鼻炎在中醫稱作「鼻鼽」，主要與肺、脾、腎三臟關係較大。《黃帝內經》指出肺主皮毛，司呼吸，開竅於鼻；脾主運化，將水穀運化為精微物質；腎主藏精，主納氣，是人體生長發育及各種功能活動的物質基礎。若此三臟功能失調則容易發生過敏性鼻炎。

過敏性鼻炎的患者常有「氣虛」的表現，而適當的補氣藥可調節身體的免疫機能。吳宛容中醫師分享，「補氣藥」可提高人體代謝功能，對於冬天或是在冷氣房會手腳冰冷的人來說，可適當的提高身體的基礎代謝率。中醫在治療過敏性鼻炎常會使用玉屏風散，裡面的白朮可補氣健脾、黃耆補氣提升免疫力、防風祛風解表可改善打噴嚏流鼻水的症狀。有時也會根據患者的體質適當的給予活血化瘀及清熱利濕的用藥，對於體質的判斷，還是要諮詢專業的中醫師。

晨起一杯抗敏茶 跟打噴嚏說掰掰

抗敏茶

材料：桂枝2錢、白芷2錢、辛夷花２錢、大棗４顆、生薑3片。

做法：將藥材洗淨 裝進過濾袋，置入保溫杯中 沖入沸水700毫升，燜泡30分鐘後即可服用 可反覆用熱水沖泡至味淡

穴位按摩改善鼻過敏

迎香穴：不聞香臭取迎香

位置：鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

取穴方法：鼻翼外側，鼻孔旁5分處。

功效：此穴具有清熱散風，宣通鼻竅，預防感冒的作用。感冒或鼻過敏引起的鼻腔閉塞，以致不聞香臭，都可以取此穴進行治療。

合谷穴：頭面合谷效神通

位置：手背虎口處，第一掌骨與第二掌骨凹陷中。

取穴方法：食指拇指併攏，虎口處出現隆起的肌肉，如山峰狀。

功效：此穴具有開竅醒神、鎮靜止痛、通經活絡、清熱解表之功。感冒鼻子不通或肩頸痠痛，按捏合谷穴，都有一定程度祛除疼痛的效果。

孔最穴：咳嗽氣喘找孔最

位置：前臂掌面橈側，尺澤穴與太淵穴的連線上，腕橫紋上7寸處。

取穴方法：伸前臂仰掌，在太淵穴與尺澤穴連線上的4/9處。

功效：此穴具有清熱、發表、利咽、止血的功效。臨床上可用來治療哮喘、咳嗽等感冒及過敏症狀。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58705

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