如何預防、緩解靜脈曲張？醫師傳授抬腳、按摩方法

圖片來源 ／健康醫療網

靜脈曲張是一種常見的下肢靜脈疾病，患者下肢表淺靜脈會異常擴張、扭曲，皮膚表層布滿蜘蛛網狀的血管，嚴重甚至會導致血管破裂、傷口不易癒合、潰瘍等。靜脈曲張常見於長時間久站的人，不過好發族群不只有久站者。

靜脈曲張不只久站、久坐 懷孕、肥胖 都是好發族群

當靜脈彈性疲乏，血流則容易滯留在雙腿，淺部靜脈血管因承受過大的壓力而逐漸膨脹變形，是靜脈曲張的表徵之一。台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科主治醫師陳綱隆表示，有些人會出現表淺微血管增生也就是「蜘蛛網狀血管」，有些人則浮現宛如蚯蚓般的扭曲血管。

這些血管不僅在美觀上礙眼，也會在久站或久坐時雙腳產生痠痛、腫脹，或是在夜間有抽筋的感覺。陳綱隆醫師表示，嚴重會影響皮膚功能產生發炎，雙腿皮膚開始色素沉積，甚至出現無法治癒的潰瘍。

陳綱隆醫師指出，有些人是因為年長、家族遺傳因素，使其易產生靜脈曲張，不過深部靜脈病變、懷孕、肥胖、長時間久站的人，也會造成靜脈壓力上升，成為好發的族群。

如何預防、緩解症狀？避免久站、抬腳與按摩

關於靜脈曲張的預防，陳綱隆醫師表示，除了避免久站之外，也可以藉由運動來改善症狀，適時的健走藉由肌肉 的擠壓能改善靜脈回流，或是藉由抬腳，使雙腳高度高於心臟來幫助靜脈回流。

民眾可以多多將腳抬高約15－30度休息幫助靜脈回流。此外，陳綱隆醫師提到，由腳踝至大腿從下向上按摩，以及穿著醫療彈性襪等都是很好的方法，可以避免血液滯留在腳部。

不過，陳綱隆醫師提醒，引發靜脈曲張的原因很多，最好的方式應是徹底瞭解致病原因後，選擇適當的治療方式才能有效解決靜脈曲張的煩惱，雖然穿彈性襪可以緩解症狀，但是某些嚴重的病患大隱靜脈已經嚴重的逆流，則需要進一步考慮做硬化劑注射、手術等治療。

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