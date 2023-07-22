甲狀腺疾病 女比男4-6倍 嚴重恐會罹癌

甲狀腺所分泌的甲狀腺荷爾蒙影響全身，當功能分泌過多或是過少都會產生疾病，影響範圍廣泛；圖為示意圖。（本報資料照片）

甲狀腺是人體最大的內分泌器官，女性病患是男性4至6倍之多，如果家族中有自體免疫性甲狀腺疾病，遺傳機率高達五成。

「甲狀腺」，好像知道這個器官，但又不太熟？台灣國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師陳瑜忻表示，甲狀腺是人體最大的內分泌器官，女性病患是男性4至6倍之多，常見疾病包括甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、甲狀腺結節以及甲狀腺癌，如果家族中有自體免疫性甲狀腺疾病，有五成機率會遺傳。

甲狀腺做為一個內分泌的器官，所分泌的甲狀腺荷爾蒙會影響到全身，所以當甲狀腺的功能發生異常時，不論是分泌過多或是過少，都會產生疾病，影響的範圍相當廣泛。

人體最大內分泌器官

甲狀腺位於頸部兩側底部的三分之一處，位於喉結下方，分為左右兩葉，中間由峽部連接左右兩葉，有如H形狀，包覆在氣管的前方。每葉甲狀腺的長度約4公分、寬度約2公分、厚度約1.5-2公分，重量僅20-25公克，是人體最大的內分泌器官。

陳瑜忻說明，甲狀腺的主要功能為製造甲狀腺素，是體內不可或缺的一種荷爾蒙，因為甲狀腺素和細胞產熱、氧氣利用、新陳代謝、心跳、腸胃道蠕動以及嬰幼兒時期的腦神經系統和骨骼發育息息相關，透過釋放至血液、循環到全身，影響各器官正常運作，包括：心血管、神經、內分泌、造血、骨骼、肌肉 、皮膚、情緒等系統。

甲狀腺功能受到腦部的下視丘及腦垂腺調控，人體藉由下視丘、腦下垂體讓血液裡面的甲狀腺素濃度維持在巧妙的平衡中；當甲狀腺素過少時，腦垂腺會增加分泌促甲狀腺素，直到甲狀腺素回到正常；而甲狀腺素過多時，則會抑制促甲狀腺素的釋放。

女性遺傳機率高達5成

甲狀腺異常疾病的原因與基因遺傳、自體免疫疾病以及缺碘問題有關。

根據醫學 統計顯示，甲狀腺疾病好發女性，女性病患是男性4至6倍之多，尤其是20至40歲的年輕女性；但為何女性比男性容易發生，目前醫學界仍沒有明確的答案。

據文獻研究統計，如果家族史中有自體免疫性甲狀腺疾病，如葛瑞夫茲氏病或喬本氏甲狀腺炎，姊妹或女兒罹病風險比一般人高出14-20倍；也就是說，有五成機率會遺傳到甲狀腺疾病。

據台灣健保 署統計，近三年來，甲狀腺結節就醫人數逐年上升；甲狀腺癌就醫人數也呈逐年上升趨勢。不論是甲狀腺結節或甲狀腺癌，患者年齡層以50-59歲居多，女性病患更是男性3-4倍。

常見的甲狀腺異常疾病包括：甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、 甲狀腺結節，以及甲狀腺癌。

甲狀腺機能異常檢查：透過抽血檢查是否甲狀腺功能，根據促甲狀腺素及血清游離甲狀腺素判斷是否為甲狀腺本身所造成的機能亢進或甲狀腺機能低下。

甲狀腺腫瘤檢查：透過甲狀腺超音波檢查甲狀腺組織是否有結節、囊腫、腫大或其他結構異常；若是懷疑為甲狀腺惡性結節，進一步以細針抽吸或細胞穿刺學檢查。

預防甲狀腺疾病5招

1.避免頸部受傷、輻射線暴露。

2.罹患自體免疫甲狀腺疾病的患者，要避免攝取過多的高碘食物，例如：海帶、昆布、紫菜、海產等。

3.避免抽菸、酗酒。

4.規律的生活作息，每天運動，睡眠充足、避免過度疲勞。

5.保持身心愉悅，適當紓壓、避免生氣。

醫師呼籲，如果有懷疑自己本身有甲狀腺的問題，或是家族有甲狀腺疾病的病史，建議到門診就醫檢查。

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