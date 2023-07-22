我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

甲狀腺疾病 女比男4-6倍 嚴重恐會罹癌

健康醫療網
甲狀腺所分泌的甲狀腺荷爾蒙影響全身，當功能分泌過多或是過少都會產生疾病，影響範圍廣泛；圖為示意圖。（本報資料照片）
甲狀腺所分泌的甲狀腺荷爾蒙影響全身，當功能分泌過多或是過少都會產生疾病，影響範圍廣泛；圖為示意圖。（本報資料照片）

甲狀腺是人體最大的內分泌器官，女性病患是男性4至6倍之多，如果家族中有自體免疫性甲狀腺疾病，遺傳機率高達五成。

「甲狀腺」，好像知道這個器官，但又不太熟？台灣國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科主治醫師陳瑜忻表示，甲狀腺是人體最大的內分泌器官，女性病患是男性4至6倍之多，常見疾病包括甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、甲狀腺結節以及甲狀腺癌，如果家族中有自體免疫性甲狀腺疾病，有五成機率會遺傳。

甲狀腺做為一個內分泌的器官，所分泌的甲狀腺荷爾蒙會影響到全身，所以當甲狀腺的功能發生異常時，不論是分泌過多或是過少，都會產生疾病，影響的範圍相當廣泛。

人體最大內分泌器官

　

甲狀腺位於頸部兩側底部的三分之一處，位於喉結下方，分為左右兩葉，中間由峽部連接左右兩葉，有如H形狀，包覆在氣管的前方。每葉甲狀腺的長度約4公分、寬度約2公分、厚度約1.5-2公分，重量僅20-25公克，是人體最大的內分泌器官。 　　

陳瑜忻說明，甲狀腺的主要功能為製造甲狀腺素，是體內不可或缺的一種荷爾蒙，因為甲狀腺素和細胞產熱、氧氣利用、新陳代謝、心跳、腸胃道蠕動以及嬰幼兒時期的腦神經系統和骨骼發育息息相關，透過釋放至血液、循環到全身，影響各器官正常運作，包括：心血管、神經、內分泌、造血、骨骼、肌肉、皮膚、情緒等系統。

甲狀腺功能受到腦部的下視丘及腦垂腺調控，人體藉由下視丘、腦下垂體讓血液裡面的甲狀腺素濃度維持在巧妙的平衡中；當甲狀腺素過少時，腦垂腺會增加分泌促甲狀腺素，直到甲狀腺素回到正常；而甲狀腺素過多時，則會抑制促甲狀腺素的釋放。

女性遺傳機率高達5成

　

甲狀腺異常疾病的原因與基因遺傳、自體免疫疾病以及缺碘問題有關。

根據醫學統計顯示，甲狀腺疾病好發女性，女性病患是男性4至6倍之多，尤其是20至40歲的年輕女性；但為何女性比男性容易發生，目前醫學界仍沒有明確的答案。

據文獻研究統計，如果家族史中有自體免疫性甲狀腺疾病，如葛瑞夫茲氏病或喬本氏甲狀腺炎，姊妹或女兒罹病風險比一般人高出14-20倍；也就是說，有五成機率會遺傳到甲狀腺疾病。

據台灣健保署統計，近三年來，甲狀腺結節就醫人數逐年上升；甲狀腺癌就醫人數也呈逐年上升趨勢。不論是甲狀腺結節或甲狀腺癌，患者年齡層以50-59歲居多，女性病患更是男性3-4倍。

常見的甲狀腺異常疾病包括：甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、 甲狀腺結節，以及甲狀腺癌。

甲狀腺機能異常檢查：透過抽血檢查是否甲狀腺功能，根據促甲狀腺素及血清游離甲狀腺素判斷是否為甲狀腺本身所造成的機能亢進或甲狀腺機能低下。

甲狀腺腫瘤檢查：透過甲狀腺超音波檢查甲狀腺組織是否有結節、囊腫、腫大或其他結構異常；若是懷疑為甲狀腺惡性結節，進一步以細針抽吸或細胞穿刺學檢查。

預防甲狀腺疾病5招

1.避免頸部受傷、輻射線暴露。

2.罹患自體免疫甲狀腺疾病的患者，要避免攝取過多的高碘食物，例如：海帶、昆布、紫菜、海產等。

3.避免抽菸、酗酒。

4.規律的生活作息，每天運動，睡眠充足、避免過度疲勞。

5.保持身心愉悅，適當紓壓、避免生氣。 　　

醫師呼籲，如果有懷疑自己本身有甲狀腺的問題，或是家族有甲狀腺疾病的病史，建議到門診就醫檢查。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

醫學 健保 肌肉

上一則

「世界腦健康日」 6大腦神經疾病常造成失能

延伸閱讀

15-39歲罹癌年輕人變多 較50年前增30%

15-39歲罹癌年輕人變多 較50年前增30%
陳愛蓮醫學博士分享糖尿病最新治療指南

陳愛蓮醫學博士分享糖尿病最新治療指南
科技海綿清潔力強 「2用法」易溶出毒 醫：增罹癌風險

科技海綿清潔力強 「2用法」易溶出毒 醫：增罹癌風險
妙齡女失戀焦躁失眠 甲狀腺亢進作祟

妙齡女失戀焦躁失眠 甲狀腺亢進作祟

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲