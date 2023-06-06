我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

「芒種」到來易濕熱致身體發炎 醫師指少吃這四類食物

記者李成蔭／新北即時報導
濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。（台北慈濟醫院提供）
濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。（台北慈濟醫院提供）

「芒種」節氣到，氣候開始濕熱，不少民眾因濕熱造成皮膚發癢，台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱說，濕疹是常見的皮膚病，發病不分族群，只要體內過熱就會發炎，加上濕熱氣候也易引發；建議民眾可改變飲食習慣，若出現皮膚發紅、搔癢也請盡快就醫。

6日為24節氣中第九個節氣「芒種」，此時開始進入梅雨季，易形成濕熱環境。70歲的林先生長期手、腳、胸、背、鼠蹊部起一塊一塊的紅疹，癢感越來越明顯，經常抓到流血甚至嚴重影響睡眠品質，讓他趕緊求診。

北慈指出，經廖振凱把脈，發現林先生是因體內濕熱產生濕疹，初期以祛濕熱藥物調理，並叮囑要控管飲食，後期癢感沒那麼明顯，皮膚顯現暗色，且乾燥粗糙。三個月後，林先生皮膚狀況已慢慢穩定，皮膚暗紅處也逐漸消淡且表面轉光滑。

北慈說明，濕疹是常見的皮膚病，發生於任何年齡且不分性別，若體內過於濕熱，皮膚就會產生發炎反應，造成紅、腫、熱、痛、癢。其中最常見三種證型分別為濕熱內蘊型、脾虛濕蘊型、血虛風燥型，當中又以濕熱內蘊型最為普遍。

廖振凱表示，高溫濕氣重的夏天，易引發濕邪和熱邪，尤其台灣本就濕熱，大台北受到盆地地形影響更是如此，更容易出現濕疹、痰多、食慾不振、胸悶、排便鬆散等症狀。除外在環境，飲食上碰到海鮮、芒果、荔枝、鳳梨等過敏食物，也會導致體內濕熱，使皮膚搔癢劇烈。

臨床上，中醫師以把脈、問診、症狀，分清體質後，便會依照病況開立中醫處方。廖振凱表示，濕熱型患者可以透過黃芩、連翹、薄荷等藥材調理身體，或透過針灸曲池、三陰交、血海穴，達到清熱解毒，化濁利濕的治療效果。除內服中藥外，也可用天然中藥製作成藥膏消炎止癢。

廖振凱提醒，外在環境無法改變，若要改善濕疹，需改變個人飲食習慣，少吃油膩、過甜、奶製品、易過敏的食物；若皮膚發紅、搔癢建議盡快就醫，由醫師評估體質，給予適切的藥物治療。

台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱看診示意照。（台北慈濟醫院提供）

過敏 高溫

上一則

中醫「芒種」消暑養生秘訣 勿喝冰水、適度曬太陽

延伸閱讀

醫藥／無症狀膽結石 10情況須考慮開刀

醫藥／無症狀膽結石 10情況須考慮開刀
保持肌膚明亮健康 皮膚科醫生少碰六種食物

保持肌膚明亮健康 皮膚科醫生少碰六種食物
泛視神經脊髓炎作祟 產後失禁、腳麻

泛視神經脊髓炎作祟 產後失禁、腳麻
研究發現 空氣污染可能增加失智機率

研究發現 空氣污染可能增加失智機率

熱門新聞

早餐享用甜甜圈與咖啡是許多人的喜好選項。(美聯社)

這些習慣千萬避免 營養師盤點八個關於吃早餐的雷區

2023-06-02 12:12
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。（取材自推特）

田州238磅男連吃麥當勞100日減60磅 營養師這麼說

2023-06-03 05:09
沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品。(取自pexels)

這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

2023-06-02 11:59
圖片來源 ／健康醫療網

50歲男多數有解尿1問題 尿不乾淨、半夜常跑廁所恐中招

2023-06-01 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃

2023-06-03 01:30
醫師許人文指出，王姓「首確族」電腦斷層呈現「白肺」。（烏日林新醫院提供）

第4波疫情來襲XBB超強 才登百岳 壯男返家竟肺浸潤

2023-06-02 05:09

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣