中醫「芒種」消暑養生秘訣 勿喝冰水、適度曬太陽

花蓮慈濟醫院中醫部醫師林諭臨表示，夏季喝冰水不但不能解渴，還會愈喝愈渴，可選擇開胃的蔬果食用，也建議適度曬太陽養護身體。（花蓮慈濟醫院提供）

6日是24節氣的芒種，代表午後雷陣雨的季節，隨著炎熱的天氣與高濕氣，人體感受愈來愈悶熱，忍不住想喝冰水、吃冰品。中醫師表示，喝冰水不但不能解渴，還會愈喝愈渴，可選擇開胃的蔬果，也建議適度曬太陽養護身體。

台灣花蓮慈濟醫院中醫部醫師林諭臨表示，人體本身就有溫度調節的能力，如長期使用冰品或冷飲，會壓制身體自我調節熱量的能力，導致熱量不容易自然排出體外，就會讓許多人感覺冰水愈喝愈熱、愈喝愈渴。太冷的飲食會傷害到脾胃功能，影響身體調節與代謝能力，更容易引起體內濕氣堆積、水腫。

林醫師分享夏季消暑清涼的飲食，可選擇比較開胃的蔬果，例如扁蒲也就是俗稱的蒲仔，性味比較甘寒，有消暑利水的效果，是消水腫很好的選擇。還有可以清熱利水的小黃瓜，可食用或外敷；水果可吃富含鳳梨酵素的鳳梨，幫助養護脾胃，固護人體元氣。

醫師說，夏天的「暑熱」就是中醫講的「濕熱」，通常要依靠著五臟六腑中的「脾胃」調解。如果脾胃比較虛弱，可能在夏季產生食慾不振、消化不良、腹脹等症狀，熱量也不容易隨著汗水排出，除了造成煩燥、疲倦的症狀，還容易引起濕疹。建議選擇清晨或傍晚仍看得見太陽的時候，曬點陽光與適度運動增進健康。

另外，醫師介紹4個可以在「芒種」前後按摩的穴位，首先是心經的少衝穴，位於手指的小指指甲內側；位於手指小指指甲外側，屬於小腸經的少澤穴，可以用另外手的拇指與食指同時按壓，對心痛胸悶、心煩氣躁的症狀有幫助。

位於手臂上臂正中間的青靈穴，以及手肘橫紋靠近小拇指這一側的少海穴，對於生活壓力大，心情鬱悶的人來說，按起來會有明顯的酸痛感，有空的時候都可以按壓，可以幫助疏通心經。