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這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

編譯周靜芝 / 綜合報導
沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品。(取自pexels)
沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品。(取自pexels)

「國家健康統計報告」公布的最新數據顯示，近六成美國成年人每天服用營養補充劑，許多人選擇每天服用魚油(fish oil)磷蝦油(krill oil)魚肝油(cod liver oil)藻油(algae oil)Omega-3營養補充劑

「營養學前沿」(Frontiers in Nutritio)雜誌一篇新評論指出，沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品，多吃沙丁魚，就不需要花錢買這些營養補充劑了。

根據國家衛生研究院的數據，成年人平均是否每日攝取250毫克的Omega-3，與心臟健康、慢性炎症和視力保健都有關係。因此，營養師認為，Omega-3是應和醫生討論是否服用的四種營養補充劑之一。

一項對Omega-3補充劑和Omega-3食品消費的研究指出，魚類對健康的好處不僅僅是含有Omega-3脂肪酸。與魚油等營養補充劑相比，魚類被發現與降低心臟病中風和心律失常等風險有更大的關係。

此外，我們的消化系統可能對Omega-3營養補充劑的吸收能力有限。基於這些原因，該研究表示，沙丁魚可能是Omega-3補充劑的合適替代品。它除了提供豐富的Omega-3多元不飽和脂肪，沙丁魚還富含鈣、鉀、鋅、鎂、鐵等微量營養素，以及兩種對心臟健康有益的兩種氨基酸：牛磺酸(Taurine)精氨酸(arginine)

該項研究建議每周至少食用1-2份沙丁魚，如果能從食物中獲得所需的營養，便不需要再花錢買營養補充劑了。

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