愛吃肉招蚊子？6因素恐讓你變成「人體捕蚊燈」

圖片來源 ／健康醫療網

天氣回暖，蚊子大軍襲來！坊間流傳「愛吃肉容易被蚊子叮」的說法。對此，台灣食藥署闢謠指出，這是沒有科學根據的說法，容易被蚊子叮咬的「6大原因」包括深色衣物、噴香水、血型、體溫、二氧化碳與體味。

食藥署在臉書 粉專「藥博士 正藥說」發文指出，「吃肉會讓身體變酸性體質，因此容易被蚊子叮？」這是沒有科學根據的說法。事實上，蚊子主要是靠化學以及物理方式來尋找宿主。比如視覺、嗅覺、溫度、濕度等等。

容易被叮咬6大原因 深色衣服、噴香水、血型、體溫、二氧化碳、體味

研究指出，人體皮膚表面有豐富的游離脂肪酸，這些脂肪酸在與細菌代謝之下，會產生許多不同氣味的羧酸。而個體的皮膚羧酸豐富度與蚊子吸引力之間有關聯，對於不容易被蚊子叮的人而言，他們可能會散發出某些化合物來降低蚊子的飛行活動或是吸引力，簡單來說，這些人的體表散發著天然的防蚊液。

研究也發現，瘧疾會藉由感染人類來改變人類身上的氣味分子，從而增加人類對於蚊子的吸引力，以增加瘧疾的傳播。食藥署呼籲，民眾不要再相信蚊子的叮咬與酸性體質有關係，事實上，人體的酸鹼度會維持在一定的定值，不會因為飲食而有過大的改變。

預防蚊子叮咬2大招 定時的噴防蚊液 穿著長褲長袖

至於被蚊蟲叮咬後，擦小護士有效嗎？食藥署說明，一般民眾愛用的綠X精、萬X油、白X油等等，大多都是以清涼劑為主成分，可以快速緩解癢感，但是如果對於較嚴重的紅腫情形，還是需要使用有抗發炎消腫的成分，才能夠有效緩解。

止癢藥3大主要成份

抗組織胺：最常見的成分，可以直接消腫消癢。

局部麻醉：透過麻醉效果，達到止癢效果，但是沒有消炎作用。

類固醇：通常使用較弱效的類固醇，利用抗發炎作用，減少皮膚發癢情形，但不建議用在有傷口的地方。

止癢藥7種次要成分則如下：

保濕劑：例如尿素、泛醇(panthenol)，它們能維持皮膚屏障，減少過敏 原刺激，減少搔癢刺激感。

Isopropylmethylphenol：一種殺菌劑，適用在較強烈的叮咬反應，例如小黑蚊。

清涼劑：薄荷(menthol)、樟腦(camphor)：利用清涼的感覺，轉移搔癢的注意力。

甘草酸(glycyrrhetinic Acid)：具有類似類固醇的抗發炎作用。

水楊酸：常見的消炎止痛藥成分。

金盞花：含有豐富的類黃酮以及三萜類成分，是天然的抗發炎成分。

紫雲膏：傳統的中藥良方，具有消炎消腫、滋潤肌膚的作用。

食藥署最後提醒，2歲以下的小孩禁止使用添加薄荷或是樟腦成分的藥品，家中小小孩如果要使用其他成分，也都建議先向藥師諮詢。

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資料來源：健康醫療網

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