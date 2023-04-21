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糞便帶血、排便習慣改變別輕忽 恐是大腸癌

沈能元
糞便若出現帶血、肛門出血，或排便次數改變時，都不可輕忽。（Getty Images）
糞便若出現帶血、肛門出血，或排便次數改變時，都不可輕忽。（Getty Images）

台灣資深音樂人李坤城因「爺孫戀」備受關注，但日前驚傳大腸癌病逝，享年66歲。據悉，李坤城去年健檢一切正常，醫師還誇「比年輕人還要好。」台北台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說，大腸癌是台人最好發的癌症，但仍被輕忽，最容易輕忽兩大症狀，第一、糞便帶血、肛門出血，常被民眾自行判斷為痔瘡；第二、排便習慣改變，如原本一天一次變得三次或四次，仍不願意就醫。

「為何排便正常，還會罹癌？」糠榮誠表示，門診收治許多大腸癌患者，當得知自己罹癌後，除了震驚之外，最常問的就是這句話。

糠榮誠表示，大腸癌好發原因與基因有關，若帶有致癌基因，且遇到腸道粘膜受損，此時又接觸醃製類等致癌食物，三者結合就容易引起細胞突變出現息肉，如果沒有切除，經過約五至十年後，即有可能已是晚期癌症。因此，即使排便正常，仍可能罹患大腸癌。

糠榮誠指出，最常見民眾輕忽大腸癌的情形，第一、當糞便帶血或肛門出血，民眾常自行判斷可能是痔瘡，採用塗藥方式解決，不願意檢查，如此輕忽往往延誤就醫，因此，臨床患者檢查時，多發現病情已是三期或四期腫瘤，此時不僅增加治療困難度，如一期、二期大腸癌採手術切除即可，但三期或四期不僅要手術，還需進行化療，甚至可能危及生命。

糠榮誠曾收治一名同樣是醫師的患者，長期排便後流血，10年來卻自行抹藥不願就醫，直到出血量太多、排便不舒服症狀，「撐到最後才願意就醫」，經檢查已是大腸癌第三期，患者的老婆就罵說，「自以為是醫師，什麼都很厲害，不願就醫檢查，結果竟是癌症」。

另常輕忽的第二件是排便習慣改變，如原本一天一次，但隨著腫瘤變大壓迫腸道，可能突然變得三次或四次，但一般人可能認為是拉肚子，不以為意，同樣會延誤病情，一旦出現腹脹、食慾不佳、體重下降，其實都已是晚期大腸癌症狀。

糠榮誠提醒，當出現糞便帶血、肛門出血，或排便次數改變時，甚至出現任何不適症狀，都應就醫檢查，但許多人不願意檢查而延誤病情，其實檢查一次大腸鏡沒問題後，約間隔三至五年再做一次即可，以利及早發現大腸癌。

李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）
李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

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