我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

獨家／蔡英文紐約行程曝光 挺蔡反蔡搶廣告版面互較勁

避免安眠藥成癮 優良睡眠才是上策

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

失眠是國人最常見的睡眠疾病之一，睡不著、睡不好或睡不飽都是病人經常主訴的困擾。為能安穩入睡，許多人常求助於安眠藥，但長期濫用可能愈吃愈重，甚至因此成癮，且鎮定劑、安眠藥並不能帶給人們正常的睡眠結構，在醫療文獻上也已證實長期使用這類藥物會導致罹患各種疾病。

避免初期就養成 吃安眠藥習慣

失眠又分為急性及慢性失眠，生活中發生了重要的事情，都可能造成暫時失眠，但若是超過三個月經常難入睡，或難以維持睡眠，就稱為慢性失眠。恩主公醫院神經內科孫瑜主任表示，許多有失眠困擾的病人都希望醫師開立安眠藥，但在所有的醫療書籍期刊及用藥規範上，都建議安眠藥治療失眠，只能短暫使用，避免長期開立。

孫瑜主任建議先以非藥物療法作為首要治療，醫師會先詳細詢問就診者的病史資料，找出可能的引發失眠原因，例如身體其他疾病、藥物等等。或是透過睡眠檢查中心，進行腦波等多項生理回饋儀，來協助民眾利用呼吸訓練、放鬆肌肉訓練、及自我控制腦波的訓練方法，達到放鬆及助眠的效果。

治療失眠問題 十點幫助建議

孫瑜主任呼籲，藥物在失眠的治療上非第一線選擇，睡眠佔人生三分之一的時間，可以透過以下十點建議，幫助自己建立良好的睡眠：

1.臥室的功能就是睡覺，請勿在臥室進行看書、看電視、運動、吃東西、討論事情。

2.想睡再去睡，毫無睡意別去躺著。

3.若20分鐘內仍無法入睡，考慮起身靜坐或看書，直至想睡再回臥室躺。

4.不論前晚睡多少，每天早上固定時間起床。

5.早上起床後，開燈、開窗廉，或出外接觸陽光。

6.白天盡量不要午睡，若一定要午睡的話，請小於半小時。

7.運動時間盡量在白天，晚上太晚運動會難以入睡。

8.晚餐與睡眠時間至少間隔2小時，晚上吃大餐或太饑餓都會影響睡眠。

9.晚上避免喝咖啡、茶與含糖飲料(如珍珠奶茶)，抽菸喝酒都會影響睡眠，晚上睡前不宜喝酒。

10.不要把煩惱帶進臥室，晚上睡前不宜回想與討論白天的事，避免在睡前計畫未來，保持身心放鬆。

【延伸閱讀】

常失眠睡不好恐是「藥」惹禍！　食藥署提醒注意事項

助眠藥物愈吃愈多恐成癮　專科醫教「如何戒癮」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57220

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

失眠 咖啡 肌肉

上一則

協助長輩移位 治療師教「2原則」 防照顧者腰扭傷

下一則

10種快樂食物吃起來 營養師教你擺脫負面情緒

延伸閱讀

對亮光、氣味及聲音敏感？你可能患上「這疾病」

對亮光、氣味及聲音敏感？你可能患上「這疾病」
睡到一半胸部劇痛是「1致命疾病」醫嘆：都是突然發生

睡到一半胸部劇痛是「1致命疾病」醫嘆：都是突然發生
男子便秘又吃麻辣鍋「那兒」竟出現小肉球

男子便秘又吃麻辣鍋「那兒」竟出現小肉球
失眠嗎？317世界睡眠日 專家教「正確選枕頭」才能睡得好

失眠嗎？317世界睡眠日 專家教「正確選枕頭」才能睡得好

熱門新聞

黃建龍說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。（記者蘇健忠／攝影）

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

2023-03-22 05:58
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。（本報資料照片）

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

2023-03-24 05:09
（圖：健康醫療網提供）

當心「隱藏版癌王」半數以上這癌確診已晚期 存活期難破1年大關

2023-03-23 01:30
(取材自健康醫療網)

床墊直接鋪地睡 婦竟「1部位」嚴重受損

2023-03-24 01:35
專家對於好吃零食有不同解讀，有專家認為這是身體缺乏特定營養素造成的，但也有另一派專家認為是因為人類傾向將吃零食跟快樂感連結。（Getty Images）

戒不掉洋芋片、巧克力？專家解密：身體缺乏「營養素」

2023-03-22 19:49
圖片來源 ／健康醫療網

醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油

2023-03-25 01:49

超人氣

更多 >
楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄