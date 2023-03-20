兒童「6大原因」致蛀牙 醫授預防關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

根據國際文獻，乳牙時期就蛀牙的人，一輩子都容易蛀牙；乳牙蛀到神經，細菌可能就會破壞底下正在發育的恆牙。依台灣衛生福利 部2017至2021年國民口腔健康促進計畫指出，幼兒的乳牙齲齒會影響身心健康發展，造成疼痛，進而影響發展學習與生活品質。嚴重的齲齒，更可能造成蜂窩性組織炎，甚至導致死亡。

照護者當心留意 6大原因致蛀牙

台北市立萬芳醫院兒童牙科醫師王敏靜牙表示，幼童應該從長牙也就是大約六個月，最晚也要在一歲前開始第一次看牙及塗氟漆。蛀牙的原因，已不再只是沒餐後潔牙及高頻率的飲食，其實造成蛀牙的風險超過100種，其中最危險的是：三歲前就開始有齲齒，連一點點脫鈣都有蛀牙的可能、一天進食的次數超過五次，每次都不可超過30分鐘、夜奶或奶睡、照顧者本身牙齒健康狀況不佳。

最好的預防方式就是：戒掉上述壞習慣，有上述風險的人，就要每三個月看牙塗氟漆，六個月回診只有完全沒風險的才足夠，要讓寶貝沒齲齒，就要從一歲前開始看牙跟每天至少刷兩次含氟濃度超過1000ppm的牙膏，不會漱口的幼童，也可以安心使用含氟濃度超過1000ppm牙膏」。

王敏靜提醒，從幼童長出第一顆牙齒開始，每三個月到半年一次的牙齒塗氟就非常重要，除了幼童每天使用兩次含氟濃度超過1000ppm的牙膏，還需牙醫師定期使用高濃度氟化物，為寶貝的牙齒穿上一層防護衣，遠離蛀牙。

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