長期久坐腰痠背痛？2動作減緩痠痛問題

圖片來源 ／健康醫療網

上班族長時間坐在辦公室裡工作，常常會覺得腰痠背痛，復健科診所醫師蕭博隆表示，坐立的時候脊椎承受的壓力本來就比站立、平躺時要來得大，若是長期久坐再加上姿勢不良，會造成更大的壓力，產生許多問題。

長期久坐容易造成脊椎、骨盆疼痛，嚴重還有可能會導致骨盆歪斜、椎間盤突出，醫師提到這些都是門診病人常見的問題。復健科診所物理治療師謝其安分享了2個動作，讓民眾在辦公室就能簡單活動，並舒緩腰酸背痛的問題。

動作1：脊椎前後活動 伸展脊椎、減緩痠痛

腰痠背痛是現代人常有的問題，也是復健科病人常見的主訴之一，久坐或是坐姿不良都有可能會導致痠痛問題。物理治療師謝其安帶來簡單的舒緩動作，而第一個動作，主要是讓脊椎做前、後的伸展活動。

民眾須坐在椅子上，雙腳著地，並將雙手放在後腦杓，接著將腹部往前推，視線朝向前上方，並配合呼吸，吸氣將脊椎朝前上方伸展，接著吐氣腹部往內收，就像肚子被揍一拳似的姿勢，並將視線看向肚臍，最後回到中間。

物理治療師謝其安建議，這個動作一次可做10到12下，一天做3到5組，讓脊椎前後移動，舒緩脊椎壓力，改善腰痠背痛的問題。另外，她提醒，民眾在做這個動作的時候，一定要坐穩並讓雙腳踩穩地面，維持下半身的穩定

動作2：脊椎側向運動 伸展側邊肌肉

而第二個動作則是著重在脊椎側向的移動，民眾一樣須坐在椅子上，雙腳打開踩穩地面，並將手放在後腦杓，搭配呼吸，先吸氣把身體往左側推，這時會感受到側邊的肌肉有點緊緊、被伸展開來的感覺，之後吐氣回到中間。

接著一樣吸氣，將身體推向右側後，吐氣回到中間，透過呼吸搭配脊椎活動可以增加身體的協調性。物理治療師謝其安建議，側向的移動動作一天可以做10到12下，一天可以做3到5組。

物理治療師謝其安提醒，在做這運動的時候一樣雙腳要踩穩，當身體推向左側的時候，右腳要有推地的力量，同樣的，往右側推時左腳要有推地的力量，這樣才能有效的伸展側邊肌肉。

這兩個動作都相當的簡單，民眾在上班期間，甚至下班回到家中都能隨時活動脊椎、肌肉，舒緩痠痛問題，並減少腰痠背痛的情況。

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資料來源：健康醫療網

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