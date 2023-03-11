「蜜月手」不甜蜜 嚴重恐手腕不舉

不少情侶或夫妻習慣以手就枕、相擁入眠，小心罹患俗稱「蜜月手」的「垂腕症」，嚴重可能導致久久無法舉起手腕；圖為示意圖。（取材自ingimage）

不少情侶或夫妻習慣以手就枕、相擁入眠，隔天睡起發現手臂無力痠痛，稍微甩甩手後，症狀通常能得到緩解，但職能治療師提醒，時間久了，症狀恐加劇，甚至「不舉（久久無法舉起手腕）」，罹患俗稱「蜜月手」的「垂腕症」。

台灣台中榮總埔里分院職能治療師顏宇苓指出，「垂腕症」是因橈神經麻痺所引起，因無力自主舉手，常被誤認為是腦中風 。實際上，橈神經是負責手腕上翹的肌群控制，當其走到位在腋下及上臂的「螺旋溝」處時正好緊貼著肱骨，容易受外來壓迫。

當上臂受到長時間的外力壓迫，引起橈神經麻痺後，肌肉 無力導致手腕無法上翹，造成垂腕表現及痠麻刺痛等神經症狀。而該疾病多半與睡姿不良有關，像是愛侶把手臂借給另一半當枕頭、學生趴睡、醉漢將手枕在頭後方熟睡等都有可能引起。

顏宇苓說，正因為引發「垂腕症」原因多元，它因此有「蜜月手」、「周末夜晚麻痺症」、「醉漢症候群」等有趣的別名，而其病發時，通常只要趕快停止或避免引起症狀的不良姿勢，症狀會改善，甚至不需特別治療，耐心等待2至4周恢復。

不過，症狀嚴重者的急性期，恐使得手部「不舉」，久久無法舉起手腕，此時可以採取電療、按摩等復健治療，同時補充維生素B，有助於縮短病程。若藥物及復健治療都無法改善，就應尋求專業醫療，以神經放鬆或肌腱轉移的手術 治療。

「肘神經放鬆法」動作示意圖。（圖：台中榮總埔里分院提供）

此外，民眾也能透過運動保健預防垂腕症。顏宇苓說，「肘神經放鬆法」，將手掌向上做出OK手勢，手肘彎曲向內做出「反手戴眼鏡」姿勢，感覺到上肢小指側肌肉緊繃，維持10至15秒，重複2至3次，可向左、右側彎身體來加強伸展。

還有一招是「橈神經鬆動術」，首先將手臂側舉約30度，伸直手肘，手背轉向前，手腕向內屈曲，頭同時向反方向側彎，接著手腕放鬆，手肘微微彎曲，頭回正中央。重複以上動作，來回10下為1組，共2組。