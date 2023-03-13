醫師摔車破相 雷射不留疤

黃耀立去年9月騎公路車摔車，造成嚴重顏面撕裂傷、頸椎第五節骨折。（圖：黃耀立提供）

我專精於美容醫學 領域，去年發生嚴重外傷事故，騎公路車摔車後臉部直接朝地「犁田」，造成顏面撕裂傷，且頸部骨折，幸好第一時間找專業醫師縫合傷口，加上醫美雷射協助，現在已完全看不出疤痕，更重要的是頸椎沒有傷及要害，才免去癱瘓危機。

多年來我都會參加鐵人三項比賽，常在周末練車，去年9月9日周五下午，剛好是中秋連假首日，天氣不錯，我帶著即將參加鐵人三項青少年組比賽的二女兒，一起到台灣北市大佳河濱公園自主練習，因為我車速較快，與女兒分開練習，我們會在賽道上見面。

當時我騎公路車，到大直橋路段時視野很好，平均速度在25至30公里，但一個6歲左右小朋友騎車突然逆向在我面前，距離非常近，因公路車重心高，我緊急煞車後，整個人往前翻滾，臉正面朝地撞擊，安全帽裂開、風鏡碎裂插進我的臉，清楚意識到我正在滴血。

雖然感覺暈暈的，但當時意識清醒，除了臉部受傷外，最怕頸椎骨折，嚴重可能造成四肢癱瘓，當下我的手腳可以動，救護人員專業地為我戴上頸圈固定頸椎，我告知救護人員我在長庚醫院服務，救護車迅速地將我送到長庚急診。

因為我是皮膚專科醫師、副教授，非常清楚顏面撕裂傷第一時間縫合很重要，會決定日後疤痕的走向，即使處理不好，後續也得做疤痕調整，因此緊急請資深學長回來幫忙，當天下午4點出意外，花四小時、用八條線才完成縫合。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立是運動好手，周末會自行練車。（圖：黃耀立提供）

經過磁振造影、電腦斷層檢查，確認頸椎有骨折，沒有壓迫神經，顏面骨也沒斷，不過怕神經撕裂傷或有慢性出血，為了讓骨頭癒合度較好，三個月觀察期我須戴著頸圈，睡覺必須維持正躺，無法趴睡、側睡，我幾乎沒睡好。

摔車造成嘴唇、臉頰等多處平均1至3公分的傷口，任何人看到都會嚇到，我身為美容醫學醫師，內心更是受到衝擊，幸好疫情 期間看診時戴口罩 ，把傷都給遮住，有老病人關心我戴頸圈，我低調地說是扭到脖子，也不敢告訴母親，等到完全復原後才說。