65歲以上長者有33%失能性聽損 「這樣搓」檢測聽力

圖片來源 ／健康醫療網

根據WHO 報告顯示，65歲以上年長者約有33%為失能性聽損。有專家推出「搓手聽篩法」，在兩耳旁比「手指愛心」搓一搓，如果聽不見搓手的聲音，建議及早檢查聽力，進而預防聽力產生的失智 症風險。

2023年33世界聽力日前夕，世界衛生組織WHO發表了一項關鍵訊息指出，耳朵與聽力問題是社區中最常見的問題之一，而超過60%的聽力問題是可以在初期發現和解決的。並提出將聽力保健納入初期公共衛生服務體系的建議，預期這一整合可幫助各國達到全民健康覆蓋的目標。

「搓手護聽力」簡單三步驟

為讓聽力損失更容易被察覺，進而預防因聽力產生的失智症風險。台灣PSA華科基金會今年持續跟進WHO的聽力照護行動，推出「搓手聽篩法」。

聽力師黃詠耀表示，常見的3種聽力測試法為詢問單一問題、氣音測試和搓手測試。實證顯示，在背景噪音不超過55分貝的環境下，「搓手聽篩法」之聽力快篩方式，可使75%聽損40分貝以上的長輩及早被發現，不僅簡易、快速、零成本、不受時間環境限制，且方便操作，也有一定準確性。

步驟一：移動到安靜空間

步驟二：比一個手指愛心

步驟三：左耳右耳旁搓三下

演藝圈也有不少聽損案例。小學時即遭密醫誤診而導致長期聽力損失的金鐘金馬得主「阿西哥」、台灣演員陳博正，曾經有一段時間因為排斥就醫矯正聽力，甚至聽不到別人跟他打招呼，而被劇組誤會是耍大牌。就連女兒大聲跟他說話都被誤會「罵老爸」，因此在家人的提議下進行聽力檢測並戴上助聽器。佩戴助聽器至今將近15年，陳博正強調，關心長輩聽力刻不容緩，希望搓手這個小動作能成為日後朋友見面時打招呼的方式之一。

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資料來源：健康醫療網

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