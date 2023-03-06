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慢性咳嗽大增 小心黴漿菌作祟

楊雅棠
黴漿菌不分年齡都會感染，咳嗽症狀會長達兩周以上，如果一直咳不停應盡速就醫。（Getty Images）
黴漿菌不分年齡都會感染，咳嗽症狀會長達兩周以上，如果一直咳不停應盡速就醫。（Getty Images）

慢性咳嗽病號如果出現咳嗽症狀長達兩周以上，一直咳不停，別以為只是新冠或新冠後遺症，應盡速就醫。

台灣台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，近期呼吸道感染患者陸續出籠，像前陣子呼吸道融合病毒患者增加，腺病毒、黴漿菌病例近期開始上升，可能與解封有關，但無免疫負債問題，流行狀況沒有比新冠疫情前高。

新冠疫情大爆發後，慢性咳嗽的人數大幅增加。中華民國基層醫療協會理事長林應然說，針對長期慢性咳嗽者，醫師除了判斷可能是新冠肺炎後遺症外，也會「順便」檢驗是否為黴漿菌感染；另一方面，也可能是因為感染新冠肺炎後，免疫力下降，導致民眾進一步感染黴漿菌，因此近期感染人數增加。

現正值流感流行季節，民眾咳嗽常和黴漿菌搞混，林應然指出，兩者還是有很大的不同。流感主要於秋冬流行，且來勢洶洶，一旦感染，除了呼吸道症狀外，還會出現精神不濟、發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，通常以克流感等抗病毒藥物治療。

黴漿菌則不分年齡都會感染，一年到頭都可能出現病號。感染時也會發燒，但多以低燒為主，且精神狀態良好。唯獨咳嗽期拉得很長，最長會拖到幾個月。林應然說，黴漿菌雖然可能造成肺炎、腦炎而住院，但臨床上不常見，治療不難，以紅黴素類抗生素治療，就能獲得良好效果。

流感 疫情 新冠肺炎

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