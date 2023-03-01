天氣忽冷忽熱狂冒痘 4招養出雞蛋肌

美膚娜娜抗痘乳膏。(圖：美膚娜娜提供)

天氣忽冷忽熱，如果肌膚不是很穩定的話，可能會出現狂長痘痘，或是出油嚴重的狀況，此時更要注重肌膚的抗痘保養，而被稱為臉蛋天才的韓星車銀優，現在的肌膚好到無瑕疵，還能吹彈可破，讓人好羨慕。不過他其實也經歷過痘痘臉，更有一些保養訣竅，對抗痘痘臉。

想要沒有痘痘肌，有4招保養祕訣得要學起來。

一、徹底卸妝

預防痘痘肌的根本，就是要徹底卸妝，不要以為有化妝才要卸妝，其實只要有用防曬產品，或是一整天都在外面，臉部出油或是髒污，都得要在洗臉前，先使用卸妝乳或卸妝油，才能徹底去除髒污。

二、洗臉

洗臉也是重要關鍵，要選擇偏涼的水溫，輕柔手法，且儘量在1分鐘內清潔完成，痘痘肌膚的洗臉產品，要注意選擇不含皂鹼、矽靈、SLS、SLES等界面活性劑．若是洗完臉出現乾澀緊繃感，代表過度清潔，不適合痘痘肌膚。

三、控油保濕

車銀優之前對抗痘痘肌，也提到最重視保濕，他不僅每天喝2000c.c.以上的水，還有固定運動，保養時更注意肌膚上的油水平衡，特別加強控油與保濕。

四、慎選抗痘產品

選擇抗痘產品前，建議要避開含有酒精、香料等成分，如果還會敏感泛紅，得選擇偏向溫和的保養品。

台灣保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜，採用獨家蓮霧精萃成分，其中抗痘乳膏，調理油脂分泌與肌膚油水平衡，痘疤淡斑精華液添加2%水楊酸，可以改善毛孔，還有2%傳明酸，改善暗沉與抑制黑色素生成，讓肌膚狀況更佳。

市面上有許多抗痘產品，建議選擇天然成分，並盡量避開含有酒精、香料等成分，轉而選擇成分簡單，且能夠延長保濕時間的保養品。除了痘痘以外，如果臉部還有一些敏感泛紅情形的話，也盡可能選擇比較溫和，且同時具備舒緩泛紅功效的抗痘產品。

針對飽受敏感肌、痘痘肌困擾的族群，台灣原創果物系保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜，擁有純天然、高純度的獨家蓮霧精萃成分，並由專業藥師調配出自然簡單的親膚配方，能夠有效抑制敏感，保濕修復。