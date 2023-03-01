我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天 社區示威聲援

眾院特別委員會首會 控中國竊千億智財、投資軍力擬犯台

天氣忽冷忽熱狂冒痘 4招養出雞蛋肌

文／記者劉小川
美膚娜娜抗痘乳膏。(圖：美膚娜娜提供)
美膚娜娜抗痘乳膏。(圖：美膚娜娜提供)

天氣忽冷忽熱，如果肌膚不是很穩定的話，可能會出現狂長痘痘，或是出油嚴重的狀況，此時更要注重肌膚的抗痘保養，而被稱為臉蛋天才的韓星車銀優，現在的肌膚好到無瑕疵，還能吹彈可破，讓人好羨慕。不過他其實也經歷過痘痘臉，更有一些保養訣竅，對抗痘痘臉。

想要沒有痘痘肌，有4招保養祕訣得要學起來。

一、徹底卸妝

預防痘痘肌的根本，就是要徹底卸妝，不要以為有化妝才要卸妝，其實只要有用防曬產品，或是一整天都在外面，臉部出油或是髒污，都得要在洗臉前，先使用卸妝乳或卸妝油，才能徹底去除髒污。

二、洗臉

洗臉也是重要關鍵，要選擇偏涼的水溫，輕柔手法，且儘量在1分鐘內清潔完成，痘痘肌膚的洗臉產品，要注意選擇不含皂鹼、矽靈、SLS、SLES等界面活性劑．若是洗完臉出現乾澀緊繃感，代表過度清潔，不適合痘痘肌膚。

三、控油保濕

車銀優之前對抗痘痘肌，也提到最重視保濕，他不僅每天喝2000c.c.以上的水，還有固定運動，保養時更注意肌膚上的油水平衡，特別加強控油與保濕。

四、慎選抗痘產品

選擇抗痘產品前，建議要避開含有酒精、香料等成分，如果還會敏感泛紅，得選擇偏向溫和的保養品。

台灣保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜，採用獨家蓮霧精萃成分，其中抗痘乳膏，調理油脂分泌與肌膚油水平衡，痘疤淡斑精華液添加2%水楊酸，可以改善毛孔，還有2%傳明酸，改善暗沉與抑制黑色素生成，讓肌膚狀況更佳。

市面上有許多抗痘產品，建議選擇天然成分，並盡量避開含有酒精、香料等成分，轉而選擇成分簡單，且能夠延長保濕時間的保養品。除了痘痘以外，如果臉部還有一些敏感泛紅情形的話，也盡可能選擇比較溫和，且同時具備舒緩泛紅功效的抗痘產品。

針對飽受敏感肌、痘痘肌困擾的族群，台灣原創果物系保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜，擁有純天然、高純度的獨家蓮霧精萃成分，並由專業藥師調配出自然簡單的親膚配方，能夠有效抑制敏感，保濕修復。

美膚娜娜「抗痘乳膏」，針對即將冒出的痘痘給予舒緩、預防與修護的效果，能夠集中調理油脂分泌，幫助平滑角質層，使肌膚緊實明亮，提高角質層保水度，達到油水平衡與抗菌效果，不讓痘痘有機會再生成，肌膚滋潤有光澤、毛孔更細緻。美膚娜娜「痘疤淡斑精華液」則是針對毛孔粗大、粉刺痘痘、暗沉斑點等肌膚痛點，研發出簡易速效的保養方式。

美膚娜娜痘疤淡斑精華。(圖：美膚娜娜提供)
美膚娜娜痘疤淡斑精華。(圖：美膚娜娜提供)
臉蛋天才車銀優，有著完美的肌膚讓人好羨慕。(取材自Instagram)
臉蛋天才車銀優，有著完美的肌膚讓人好羨慕。(取材自Instagram)
肌膚抗痘要注意保濕。(Getty Images)
肌膚抗痘要注意保濕。(Getty Images)

上一則

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

下一則

化療越做越累 簡單運動趕走「癌疲憊」

延伸閱讀

室內脫口罩後上班得化全妝 醫：卸妝後清潔不善恐生痤瘡

室內脫口罩後上班得化全妝 醫：卸妝後清潔不善恐生痤瘡
小心護手霜4大雷區 沒先洗手就擦抹更糟

小心護手霜4大雷區 沒先洗手就擦抹更糟
冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養

冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養
迷幻蘑菇含「搖頭丸」主要成分 澳洲7月起開放醫療用途

迷幻蘑菇含「搖頭丸」主要成分 澳洲7月起開放醫療用途

熱門新聞

經常加班熬夜、每天久坐不動、作息不正常，長時間下來，即便年輕人也會有中風的風險。（新華社）

24歲男子接連兩次中風 醫師：很多人生活狀態跟他一樣

2023-02-27 07:41
(取材自健康醫療網)

日本沖繩人愛吃紫薯「藍區飲食法」盛產百歲人瑞

2023-02-28 00:25
亞洲大學附屬醫院生殖醫學科主任劉邦斌。（亞洲大學附屬醫院提供）

試過人工授精及試管嬰兒無效 醫用這招讓這對夫妻自然懷孕

2023-02-27 17:34
圖片來源 ／健康醫療網

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

2023-02-24 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

2023-02-22 00:28
圖片來源 ／健康醫療網

根管治療是什麼？哪些牙齒問題須抽神經？牙醫一一解答

2023-02-26 00:30

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄