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立春「養鼻」好招學起來 讓過敏閃開

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

立春將至，天氣依舊冷冰冰，發現怎麼這時反而鼻子過敏發作更加厲害？中醫師康涵菁解釋，這可能是受到多重因素影響，立春時期，正逢冬春交替之際，天氣變化大，若是出門走春接觸到冷空氣，鼻甲會為了加溫吸入的冷空氣而充血腫脹，也因此會產生鼻塞。

此外，由於過年時是民眾選擇居家大掃除的好時機，打掃時灰塵、塵蟎或是貓狗毛屑容易飛揚在空氣中，刺激鼻黏膜導致發炎，造成打噴嚏、眼鼻發癢及流鼻水等症狀。除了從呼吸道進入的過敏原以外，康涵菁中醫師提想，食物的過敏原也是不能忽略的一環，過年期間容易接觸到許多精緻甜點、腰果花生、蝦蟹、奶蛋類及各種暗藏色素、防腐劑與香精的加工食品，都可能會加重過敏的反應。

氣虛所致的鼻過敏 茶飲穴位可助緩解

過敏性鼻炎可對應到中醫理論中的「鼻鼽」，與肺、脾、腎三臟的虛損有關，一旦肺氣虛弱，就容易受到外邪的侵犯，而如果脾腎也偏虛的話，就更容易導致過敏反覆發作。

因此，治療上主要是以祛除外邪、補肺氣和健脾腎的方式，康涵菁中醫師指出，臨床常可使用葛根湯、桂枝湯、香砂六君子湯等方藥去加減，往往都能取得不錯的療效。康涵菁中醫師表示，民眾平常就可以自製「通竅舒敏茶」去做保養，有助於宣通鼻竅，發散表邪以及補益正氣。
成分：辛夷9g、防風9g、白芷9g、粉光參15g、黃耆15g
做法：將上述材料清洗後，將防風、白芷、粉光參以及黃耆放入1000c.c.水中，煮沸後轉小火續煮30分鐘，最後5-10分鐘再加入辛夷一同煮，過濾藥渣並稍待溫度降低後飲用，在置放的期間，可將鼻子靠近碗，吸入藥物的蒸氣，同樣有助舒緩過敏。

若是過敏發作卻沒辦法看醫生時，康涵菁中醫師建議民眾可以先用熱毛巾或是暖暖包，在上背部的風門穴與肺俞穴去做熱敷，並加上按壓其他穴位至感受到局部痠脹感，即可幫助緩解鼻過敏。

1.風門穴與肺俞穴

找法：風門穴大約與肩胛骨上角平行，正中央脊椎骨兩側旁開三公分左右是穴。肺俞穴則是大約與肩胛岡內側端平行，位於風門之下方。
功效：風門穴與肺俞穴是足太陽膀胱經的穴位，風門穴是風邪出入之處，肺俞則是對應肺臟的穴位，熱敷此二穴可幫助宣肺利氣，袪風解表。

2.迎香穴

找法：位於鼻翼兩旁，與法令紋交界之處。
功效：迎香穴屬手陽明大腸經的穴位，可宣肺氣通鼻竅，緩解鼻塞、流鼻水。

3.外鼻穴

位置：耳屏外側面的中央
功效：外鼻穴是耳穴之一，可以活血通利肺竅

打掃防護要做好 飲食作息不亂套

平時大掃除時，一定要記得配戴口罩與手套，並且保持通風，打掃完後記得更換衣物並洗手清潔，去除可能沾附的灰塵與過敏原，打掃完的環境也要間隔一段時間再進入，避免空氣中還殘留過敏物質。出外走春時，除了一般醫用口罩以外，可在外加上一層布口罩，以阻擋冷空氣直接灌入鼻腔，造成鼻黏膜的刺激，進入室內後可再繼續戴口罩5-10分鐘，待適應溫度後再拿下口罩，避免一時之間溫差過大造成鼻塞。

飲食除了要避開精緻飲食以外，受鼻過敏所苦的民眾可多吃富含OMEGA-3脂肪酸的食物，像是鮭魚、鯖魚和花椰菜幫助身體抗發炎，也可以多吃富含維生素C的水果，例如芭樂、柑橘及小番茄，協助身體抗氧化，但記得切勿空腹或是太晚吃水果。

放假期間也要盡量早睡早起，每日起床做一些有氧舒展操，康涵菁中醫師表示，透過運動可以促進鼻黏膜血管收縮，還能活絡全身氣血，提升身體對抗外界變化的能力，才是遠離鼻過敏的根本之道。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56671

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