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夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

年約60歲的王阿姨，長時間飽受半夜腿抽筋所苦，不僅影響睡眠品質，甚至在氣候轉冷時，夜間腿抽筋情形更加頻繁，王阿姨擔心身體出了問題，故至新竹臺大分院新竹醫院就診，經醫師檢查後，診斷為夜間腿抽筋；醫師藉由衛教方式引導王阿姨預防及改善，數週後，抽筋再也沒有發生過，終於可以一覺好夢。

夜間腿部抽筋 寒冬發生率增

新竹臺大分院家庭醫學部藍亦倉醫師說明，夜間腿抽筋最常見的是小腿肚(腓腸肌)突發性、不經意的收縮，肌肉產生糾結及僵硬的劇烈疼痛感，這樣劇烈的不適感大約維持數秒至十分鐘，病患可能會無法移動或從睡夢中痛醒。而每個人都可能有夜間腿抽筋的困擾，其中50歲以上的族群比率更高達50%，且此情況會隨著年齡增長而增加，另寒冬的發生率更為夏天的兩倍。

腿抽筋與血中離子濃度無關 藥物預防效果實證依據不足

藍亦倉醫師表示，有些民眾就診時，常認為夜間腿抽筋需檢查血中的鈣、鎂、鉀等離子濃度，但其實腿抽筋多半和血中離子濃度無關；也有些民眾擔心因缺鈣或缺鎂而致夜間腿抽筋，因此自行補充鈣片、鎂及電解質製劑等，但助益卻有限，就連目前藥物做為腿抽筋治療或預防的實證依據也是不足的。

小腿肚防抽筋 三步驟可改善

藍亦倉醫師建議，民眾可藉由衛教3撇步，分別為睡前伸展肌肉，對於小腿部、阿基里斯腱及比目魚肌做伸展動作，如雙手推牆壁，同時下肢弓箭步拉筋，伸展小腿肌約15-30秒後，再換另一隻腳，將有助預防腿抽筋，若白天有較劇烈的運動，也要記得收操和睡前按摩；第二為側睡或腳踩靠床底板，因仰睡時持續腳板向下(蹠屈)的姿勢容易造成抽筋，應盡量讓足部保持腳板向上(背屈) ，若是突然小腿抽筋發生時，馬上將腳板向上彎也能夠立即緩解；第三為沐浴時對於容易抽筋的部位用溫熱水沖泡，或使用電熱毯對小腿肚進行熱敷、穿厚襪子等，維持下肢的保暖，也有助預防及改善夜間腿抽筋問題。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56558

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