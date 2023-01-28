春節吃太多胃食道逆流 營養師教緩解方法

圖片來源 ／健康醫療網

春節期間民眾常常大魚大肉，甜食、餅乾不間斷，熬夜打麻將還與親友飲酒作樂，這樣的飲食模式很容易導致胃部不適，尤其是胃食道逆流。營養師何埻安統整了民眾胃食道逆流的主要原因以及緩解方法，呼籲民眾在過年期間也要保護胃部健康。

胃食道逆流常見原因

胃食道逆流不一定是胃酸過多造成的，最常見的原因其實是暴食造成的下食道括約肌鬆弛。營養師何埻安建議，過年期間還是盡量三餐定時定量、避免空腹攝取咖啡 因、過量菸酒以及暫時避開高油高糖的飲食減少刺激我們的胃部。

而腹壓過大，也會導致食物被推回食道，民眾最容易因衣、褲穿得太緊而發生這樣的情況，建議穿著合適寬鬆的衣物來降低腹壓，進而避免胃食道逆流發生。

此外，過年作息日夜顛倒容易導致自律神經失調，影響胃酸分泌。營養師何埻安提到，胃部佈滿自律神經叢，尤其是迷走神經，當生理時鐘錯亂也容易使胃酸分泌異常，建議維持正常作息、避免睡前吃宵夜及過於亢奮、熬夜打牌。

胃酸侵蝕食道症狀與飲食禁忌

而胃食道逆流有10%是由於胃酸不足造成的，胃酸分泌不足的情況會接二連三影響食物的消化（尤其蛋白質 食物），造成胃部不適。營養師何埻安指出，平時過量服用制酸劑藥物，容易導致胃酸分泌不足，因為這類藥物會抑制胃酸分泌，若想避免胃酸過度減少，建議在醫療人員指示下停止服用這類藥物或替換其他藥物。

營養師何埻安也特別提醒，胃酸逆流會侵蝕食道黏膜，民眾若是發現有喉嚨沙啞、有痰及灼熱感的情況，就有可能是因為胃酸已經侵蝕到食道，此時應避免刺激性食物，包含高油、高糖，以及難消化的食物，像是糕餅、油炸物等等。

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