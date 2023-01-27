春節4成民眾平均胖1.7公斤 專家授5招剩菜處理更健康

民眾過年期間吃了不少大魚大肉，國健署建議，可增加蔬菜類加入剩菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）

春節期間民眾與家人圍爐，可能攝取過多食物、零食，其中暗藏高油、高鹽、高糖及膳食纖維不足等問題，加上過年運動量不足，根據調查，台灣春節期間近5成民眾運動量減少，4成民眾體重平均約增加1.7公斤。國健署提供5招處理剩菜方法，讓民眾也能將剩菜做出健康飲食。

第1招：分類包裝善保存

建議一開始列好採買清單，避免過度購買；並依照人數多寡適量烹煮。剩餘的年菜不可於室溫下放置過久，要盡速分類、少量分裝放於冰箱，之後再取需要量出來復熱、烹煮，以減少營養素流失。

第2招：充分加熱保安全

不管是存放在冷藏或冷凍的食材，食用前應充分復熱，以免細菌滋生影響健康。

第3招：天然食材增美味

利用蔬菜 、水果搭配過年剩菜，不管剝絲涼拌、切塊拌炒或當作湯底，都能增加營養又能去油解膩。另外，善用花椒、八角、肉桂、迷迭香等天然辛香料，提升飲食的變化性，讓餐點更具風味和特色。

第4招：留心細節顧健康

傳統年菜整體來說口味較重，再次烹煮時應避免重複加入過多調味料和醬汁；而反覆加熱的湯品，可能含有高鉀、高鈉、高普林，建議減少食用，或重新熬煮新湯。

第5招：多元選擇巧替換

黃豆製品除了低脂，也是良好的蛋白質 來源；另，全榖和未精製雜糧則含有豐富的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維等多種營養素，運用這些多元食材取代魚肉，讓菜餚更健康營養。

國健署說，善用5招及「我的餐盤」均衡飲食的概念，就能將「剩菜」搖身一變為另一道具創意與巧思的「好菜」。更別忘了把握春節最後幾天和親友出遊動一動，增加身體活動量，年後輕鬆回歸正常生活。