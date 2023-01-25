酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？聽專家怎麼說

（圖：健康醫療網提供）

「酸性體質容易罹癌」、「鹼性飲食可以抗癌」等等，這些民眾應該多多少少都有聽過，坊間也有許多鹼性水、鹼性飲食療法流傳，但酸性體質真的容易罹癌嗎？罹患癌症 的人都是酸性體質嗎？

國家衛生研究院癌症研究所副研究員張文祥表示，沒有這種說法，而且根本沒有所謂的酸性體質，會變酸的只有腫瘤 周邊的微環境。

只有「微環境」呈弱酸

癌細胞 本身有特殊的代謝作用「瓦氏效應」，代謝後會產生乳酸、氫離子等酸性物質，但癌細胞增生相當快速，血液運載酸性物質離開的速度往往趕不上癌細胞的代謝速度，這些酸性物質便會堆積，使腫瘤組織周遭1公分左右的微環境，由原本正常的弱鹼性（pH值7.4±0.05）逐漸變為弱酸性（pH值6.0-6.9）環境。

長期研究癌細胞的張文祥研究員指出，許多民眾就因此認為，癌細胞會使身體環境變酸，所以罹癌的人身體酸鹼值是酸性，這是錯的，會變酸的只有腫瘤附近1-2公分的「微環境」，而不是身體整體「巨環境」的酸鹼值。

甚至網路上還流傳，發現「瓦氏效應」的諾貝爾獎得主Warburg，曾在領獎時說過「罹癌的人身體酸鹼值都是過酸的」，張文祥認為這可能是謠言的源頭，他表示，自己花了很多時間看過Warburg領獎時的演講、文章等等，他可以很清楚的告訴民眾Warburg根本沒說過這句話。

專家：根本沒有酸性體質

此外，對於人體有酸性或鹼性體質之分這件事，張文祥表示，根本沒有所謂的酸性體質，他也問過中醫師關於中醫裡所說的九大體質（平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、氣鬱質、血瘀質、特稟質），中醫師也表示沒有所謂的酸性體質。

而在臨床科學上，人體的酸鹼值主要指的是血液循環系統的酸鹼值，張文祥表示，血液循環系統pH值必須維持在7.35-7.45，pH值只要稍微低於正常值，呈現酸性，人就會相當不舒服，當pH值小於7.35就是酸中毒，7.2時就會開始噁心、嘔吐，到7.0可能就會昏迷，甚至離世，如果血液pH值＜7.35是所謂的酸性體質，那有這種體質的人不可能沒有症狀。

他也提醒民眾，血液酸鹼值不可能光用看的就知道是酸性、鹼性，一定要抽血檢驗才能知道血液循環系統的酸鹼值，如果光用肉眼觀察的方式就能判定一個人是酸性體質，那一定是沒有科學證據的。

鹼性飲食療法能抗癌？

市面上販售許多鹼性水，坊間還有許多鹼性飲食療法，聲稱可以藉此抗癌，對此，張文祥指出，任何飲食都只會改變尿液的酸鹼值，而非血液的酸鹼值，況且即使是鹼性飲食，進到胃裡胃酸消化後也不再是鹼性，所以並不會改變人體的血液循環，而說到鹼性飲食療法能夠抗癌，使癌細胞消失，這更是不可能的。

網路上搜尋鹼性飲食療法就有一百多萬筆資料，也有許多關於鹼性療法的書籍、廣告，張文祥對此相當擔憂，希望民眾切勿將錯誤觀念混淆，萬一血液酸鹼值超過正常範圍，肯定是身體器官或調節功能出了嚴重問題，甚至可能危及生命，應盡速就醫尋求專業的診斷與治療。

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資料來源：健康醫療網

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