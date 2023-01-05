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改善腰痠、不適用雙手不求人 中醫授「自我按摩養生穴位」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

推拿與按摩都屬於中醫傷科治療手段，二者均是運用各種手法讓人體達到舒筋活血、防病祛疾之功效。而推拿與按摩兩者最大的分別在於一個是治療性，另一個是舒服性。

中醫推拿了解不舒原因 再進行治療

臺北市立聯合醫院-林森中醫昆明院區邱榮鵬醫務長說明，以常搬重物品而導致腰痛的病人為例，不具醫學專業的民俗調理師會以指尖針對疼痛處施壓，放鬆緊繃、疼痛部位；中醫則是從病人全身構造來了解不舒服的原因，再進行推拿治療，因為中醫師認為「推拿涉及經絡循行，有順經和逆經的考量，也跟穴位息息相關。」

<而坊間的按摩店家，並不需要專業醫師評估身體狀況、對症治療，僅是休閒性的放鬆性質，達到按摩後的舒服性。

簡易穴道按摩手法 自己在家解決不適

一般民眾因為不懂專業中醫推拿醫理，也做不到推拿治療的功效，但可以運用簡單的手法，在家也可以透過穴道按摩手法來緩解不適，如常見的肩頸痠痛可按壓風池穴跟肩井穴；在按壓風池穴時，先把脖子後面肌肉捏一捏，讓肌肉稍微鬆弛，再用拇指扣住風池穴上揉按，再往下揉按至肩井穴。

日常保健養生 2穴位要常按

除此之外，邱榮鵬醫務長分享，一般民眾也可利用簡易的穴道按摩作為日常保健養生方法:

關元穴

是人體陰陽元氣出入處。經常按壓可以補元、溫腎、驅寒，幫助改善腎虛腰痠、掉髮等問題。

位置：肚臍下方4橫指寬處

方法：先搓熱手掌，用手掌以關元穴為中心摩擦腹部，做 100~200次，到腹部有熱感為止。

足三里穴

是人體重要的長壽穴之一，經常按摩可以調節脾胃功能，改善人體免疫能力，緩解眼睛、鼻子、嘴巴、牙齒等部位的病症。

位置：於外膝眼下4橫指處。

方法：用拇指或是用梳子的手柄等工具，每天按壓 10 分鐘

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56399

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