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不 是「五十肩」…舉不起臂 竟是罕見免疫疾病作怪

簡慧珍
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）

年過半百舉不起臂一定是「五十肩」嗎？一名58歲何姓婦人肢體疲軟的症狀越來越嚴重，近日竟舉不起手臂梳頭，沒足夠力氣刷牙，起初懷疑「五十肩」作祟，日前因呼吸異常急促就醫，確診免疫疾病中罕見的多發性肌炎，服藥後已改善不適症狀，可以下田工作。

何婦約半年前全身有一點疲軟無力，長距離走路會喘氣，最近兩個月內體重減少10公斤，身體感到疲軟的症狀加重，連舉起手臂刷牙和梳頭髮都沒有氣力，舉手兩次就再也舉不高，壂起腳尖拿高處東西也感到力不從心。

她的丈夫認為與五十肩有關，但骨科醫師檢查排除肩關節沾黏而無法舉手的問題。何婦抽血檢驗，顯示肝功能指數高達接近400，她服藥仍未改善，無力伴隨呼吸急促的症狀越來越嚴重。

台灣衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，何婦日前因呼吸急促半夜掛急診，舉手沒「卡住」，初步排除五十肩，經檢查她的上臂和大腿處無力情形很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查，肌酸激酶數值高達3200 IU/L（標準值24~150 IU/L），肝指數（GPT、GOT）都超300U/L（標準值小於40 U/L），做肌電圖之後確診為多發性肌炎。

王仕凱說，多發性肌炎是少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，疾病特點是對稱性的上下肢近端（上臂和大腿）出現肌肉無力，肝功能指數的肌肉酵素升高，何婦不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，連呼吸系統的肌肉也被侵犯而呼吸急促，服用類固醇及免疫抑制劑治療，目前穩定恢復。

王仕凱又說，多發性肌炎發生原因不明，研判可能是免疫系統有缺陷，病毒或細菌入侵人體，引發自己的抗體攻擊自己，因常合併惡性腫瘤，最常見的是鼻咽癌，幸好何婦已被排除合併癌症，不過一旦影響呼吸就很危險，不能輕忽。

王仕凱靜表示，另有研究發現約五成病人因肺臟受侵犯出現肺部纖維化，病癒後應定期檢查。

肌肉 指數 癌症

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