生活作息錯亂飲食不正常 癌前病變上身

郭世芳因工作忙碌，罹患巴瑞特食道症，透過西方醫學診察與中醫藥食調理治療。（記者周宗禎／攝影）

天氣變冷，胃病患者增加，想起過去在醫學 中心沒日沒夜不正常作息，撐到出現食道癌前病變「巴瑞特 食道症」，我現在常以自己當案例告訴患者，他們就能聽得進去，而願意配合治療。

生活忙碌 腸胃累出毛病

當時我是忙碌的「上班族」、常熬夜寫報告計畫，早上一定要喝咖啡 提神，一路忙到下午3點多，才匆匆吃完「午晚餐」就累到趴在桌上睡著，晚上6點又要繼續忙到11點，下班後吃了消夜才休息。

日子一久，開始打嗝、容易餓、常泛胃酸、頭暈，晚上更睡不著，做胃鏡檢查發現，胃和十二指腸都發炎、胃食道逆流，食道和胃交界處賁門括約肌鬆弛，下端食道出現「巴瑞特食道症」。 巴瑞特食道症 (記者周宗禎整理)

這是我在醫學中心的生活，雖是中西醫師，知曉西醫病理與中醫保養，但實際上很難做到，這也是很多現代人的生活寫照。那我的飲食生活作息錯在哪裡呢？

犯4大錯 受困胃酸逆流

1.咖啡因：其實咖啡應該是讓人放鬆、不是用來提神的，緊張環境下喝咖啡，交感神經會更活躍，胃酸更多、黏膜更易受傷。

2.誤餐又吃太快：硬撐著不吃，胃酸刺激黏膜易發炎，糜爛成胃潰瘍甚至穿孔；而吃飯太快，食物沒唾液澱粉酶初步消化，會增加胃酸停留、胃排空時間與負擔。

3.趴睡桌上：剛吃完就趴桌上，賁門壓力增加，胃排空遲滯，胃酸易逆流浸潤括約肌和下端食道破壞腺體。飯後至少半小時才睡，趴睡要留意不可悶壓胃部。

4.緊張作息和晚睡：易交感神經容易興奮，更會促進胃酸分泌，影響睡眠品質，造成惡性循環，這正是中醫所謂「胃不和則臥不安」，胃酸逆流者常覺得睡眠淺，起床時口乾舌燥。

這「四大錯」影響賁門括約肌，難以正常收縮阻擋胃酸倒流，長期因胃酸浸潤鬆弛，胃酸會侵蝕食道下端腺體，腺體變性成巴瑞特食道症，若放任不管，可能癌變，需按時做胃鏡追蹤。

改善胃病 3種緩解方法

應對胃病，建議採三種緩解改善方法：

1.藥物：西醫常開質子幫浦阻斷劑，盡量阻斷胃酸，中醫講辨證論治，症狀體質多有不同，處置前須仔細診察。

2.食物：少吃酸甜辣刺激胃酸，搭配養胃食物如高麗菜、秋葵、紫菜、百合，讓胃黏膜較健康。

我也一直服用苦茶油，冷壓為宜，固定睡前服6-8㏄，胃酸發作時加喝一次，可保護胃黏膜，且不像制酸劑那樣產生空氣易噯氣打嗝。