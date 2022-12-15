我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

手腳冰冷冬令進補須謹慎 醫師提醒幾種人更不適大補

記者謝進盛／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。（奇美醫學中心提供）
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。（奇美醫學中心提供）

近日溫度驟降，冬至接近，不少人習慣進補，醫師提醒須謹慎，補身過頭反傷身，尤其生理期女性，更應不刻意吃補，以免得不償失

48歲王小姐平時容易手腳冰冷，每次生理期來潮時常感腰痠、腹痛與頭暈，冬季就頻繁以麻油雞、薑母鴨補身，希望可以改善手腳冰冷、經痛等情況，但每次食用後，腹痛及頭暈不僅未緩解反更明顯，日前求診醫師。

台灣奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉診斷後，使用通瘀化痰合併稍做溫補處方，配合飲食衛教，經過調理後，王小姐症狀獲得緩解，最近生理期來潮較不會腰痠、腹痛與頭暈，手腳也不再冷冰冰，作息也恢復正常。

許晉嘉說明，王小姐雖然有手腳冰冷，但長期過食油膩肥甘厚味、不喜活動、又有便祕，體質上屬於痰瘀，因此以通瘀化痰合併稍做溫補處方治療，並衛教多走動、戒除甜食飲品與大量烤炸辣飲食後經痛腰痠症狀緩解，生理期時間逐漸穩定，手腳也不再那麼冰冷。

冬至接近，不少人習慣進補，許晉嘉說，有些女性不補沒事，一補就出事；如生理期來潮時經量突然大增、經期提前或延後、排血不順甚至嚴重腹痛，若有上述狀況就要小心，可能是不適合吃補燥熱、痰濁、以及瘀阻等特殊體質，都須小心慎食。

許晉嘉說明，冬日常見食補多偏熱，民眾服用時須隨時注意身體變化，從中醫觀點來看，生理期前及行經期間較不適合進補。尤其體質燥熱或有子宮病變病人更不適合大補，吃了恐更上火，易出現粉刺、毛囊炎等問題。

經期飲食應以清淡為主，體質偏寒女性經期前後盡量避開生冷食物及寒涼類飲食，如：冰品、生菜、綠豆、西瓜等，也不用亂補和吃辛辣食物，建議可食用白木耳、綠豆、葡萄乾、桂圓紅棗茶、桑葚汁、牛奶、雞蛋、豬肝清湯等。

奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。（奇美醫學中心提供）
奇美醫學中心中醫部總醫師許晉嘉提醒，冬令進補須謹慎。（奇美醫學中心提供）

醫學 便祕 雞蛋

上一則

寒流來心血管疾病高峰 專家提醒起床一定要注意這件事

延伸閱讀

胃食道逆流、腸躁症「這3招」配清淡飲食效果佳

胃食道逆流、腸躁症「這3招」配清淡飲食效果佳
44歲男三酸甘油脂狂飆到5339mg/d 換血救回一命

44歲男三酸甘油脂狂飆到5339mg/d 換血救回一命
疲倦常常累恐是「公主病」 29題自我檢測纖維肌痛症

疲倦常常累恐是「公主病」 29題自我檢測纖維肌痛症
運動後腹痛 竟是畸瘤釀卵巢扭轉

運動後腹痛 竟是畸瘤釀卵巢扭轉

熱門新聞

研究顯示，每天只要能多幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯等，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（圖取自Unsplash圖庫）

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

2022-12-11 14:42
年輕型失智症患者的家屬張康筠述說一家人陪伴母親走過失智症病程的心路歷程。（記者邱宜君／攝影）

博士學歷女強人57歲早發失智 女兒真情告白：我以媽媽為榮

2022-12-11 04:39
（圖：健康醫療網提供）

女性漏尿問題別怕說出口 尿失禁症狀可靠2招改善

2022-12-11 01:15
淡水馬偕醫院31病房護理師製作「平靜安詳如我願」短片，宣導病人自主權利法，讓每個人都能瞭解預立醫療意願，進而擁有平靜安詳的善終。（淡水馬偕提供）

「善終 由自己決定」別讓家族成員在病房爭吵打架

2022-12-11 17:38
異位性皮膚炎發作時搔癢難耐，反覆發作的特性讓病友苦不堪言。（雙和醫院提供）

異位性皮膚炎好困擾？ 醫師破除三大異膚迷思

2022-12-08 17:50
（圖：健康醫療網提供）

拔牙後發燒當心「心內膜炎」奪命 醫點名「8高風險族群」

2022-12-11 00:45

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃