免疫失調 少女數月內掉髮90%

台南市一名中學女學生在短短一個月內，原本滿頭漂亮的頭髮，不明原因掉了一半以上，就醫後確定為免疫系統造成的圓禿。（圖：安南醫院提供）

台南市一名女中學生在短短一個月內，原本滿頭漂亮的頭髮，不明原因掉了一半以上，每天梳頭時滿是掉髮，讓她崩潰。就醫後確定為免疫系統失調造成的圓禿，以類固醇治療過程中，頭髮繼續掉到只剩1/10，還好之後頭髮慢慢長回來，讓女學生與媽媽都鬆一口氣。

以為圓禿只會小範圍發生嗎？其實嚴重落髮、幾乎全頭掉光光的個案也不少。台南市立安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁表示，女學生正是愛漂亮的時候，突然發生嚴重禿髮，會造成心理上的沉重負擔；女學生就醫時情緒非常沮喪，媽媽更擔心女兒從此禿頭。

經抽血檢查後排除感染及其他免疫疾病，女學生就學與生活上也沒有特別的壓力，醫師確定診斷為圓禿，同時有缺鐵性貧血及鋅不足情況，經以類固醇、加入鐵劑跟鋅片來補充，12周後逐漸恢復。

陳郁蓁指出，圓禿俗稱「鬼剃頭」，是一種自體免疫性疾病。病程通常會反覆發作，大約有75%患者一輩子會發生不只一次，在任何年紀都可能發生，但以年輕人更為常見，且沒有好發之性別差異；有些病人可能同時會罹患自體免疫性疾病，常見相關疾病如白斑跟甲狀腺疾病。

圓禿初期臨床表現可能只會有局部數個位置呈現圓形禿髮但不痛不癢，很多患者都是經由同儕或家人告知才至醫院就診，嚴重時甚至可能會影響全身各處的毛髮如眉毛、睫毛、鬍子、腋毛，或私密處毛髮都有可能。

她表示，有些病人不經治療就能自癒，但仍建議還是要諮詢皮膚專科醫師，以爭取治療黃金時期。

現行已有多種圓禿治療方法可供選擇，包括類固醇藥膏、局部類固醇注射，其他包括局部、全身性免疫抑制劑及口服小分子藥物等，醫師會依照患者年紀與落髮面積給予最適當建議與治療。

陳郁蓁表示，圓禿所造成的短時間快速落髮，因會影響病人外觀進而對心理層面造成壓力影響正常社交生活，不可小覷不治療。