難入睡又太早醒 5原因造成睡眠障礙 你踩雷了嗎？

（圖：健康醫療網提供）

失眠 包括「入睡困難」、「中途醒來難再入睡」、「早醒」等，從而導致睡眠不足，影響白天精神、工作效率及行為情緒等方面的功能障礙。造成睡眠障礙的原因有五種，中醫師康涵菁一一解說。

1.「睡前小酌」造成睡眠無法持續

門診中常出現酗酒有睡眠障礙的病患，民眾多半會認為酒精能助眠，康涵菁醫師解釋，酒精會讓你很快入睡，但卻讓睡眠狀況一直停留在淺睡期，很難進入深睡期，所以即使睡眠時間不短，隔天早上起來仍然很累、覺得精神狀況很糟。研究發現，酒精抑制快速動眼期（REM）的時間，而REM的時間太少和常在夜間醒來、睡眠斷斷續續有關，也和無法獲得充足休息的睡眠有關。

2.「豐盛、辛辣油膩的晚餐」影響睡眠品質

下班後吃頓大餐犒賞自己，有可能造成今夜失眠的慘劇。康涵菁醫師說明，有些人太晚吃晚餐、吃得過飽，加上吃太多不易消化油膩且辛辣的食物，會延長消化時間，辛辣食物會讓胃灼熱，加重腸胃等消化器官的負擔，導致夜裡無法好好睡一覺。建議晚餐吃得少一點、清淡一點，最好選擇一些低脂但含有蛋白質的食物（魚類、雞肉或瘦肉），還能避免發胖且不會影響睡眠。

3.「睡前劇烈運動」容易興奮難入睡

晚餐後如果做過於劇烈的運動，會使交感神經過於興奮，這種興奮在短時間內難以平靜下來，入睡時反而會比較困難。康涵菁醫師建議，在睡前2小時可選擇一些緩和的運動進行鍛煉，如散步及瑜珈，以身體發熱微微出汗即可，可以放鬆情緒，促進睡眠。

4.「睡前3C產品」光線刺激難以入睡

很多民眾喜歡睡前躺在床上滑手機 ，其實睡前看手機、電腦或電視等都會影響睡眠，因為電子設備所放射出來的短波藍光會刺激人體視網膜，不但會抑制人體內褪黑激素分泌，使人難以入睡，如果在昏暗的環境下使用更會影響視力。

許多有睡眠障礙的民眾習慣一早先來杯咖啡驅除睡意，下午再一杯提振精神，甚至下班後與朋友相約咖啡店聚會又喝上一杯。康涵菁醫師指出，咖啡因為會刺激交感神經系統，使我們的呼吸及心跳加快、血壓上升、精力充沛。它也會減少褪黑激素（melatonin，一種腦部松果體分泌的荷爾蒙，具有催眠作用）的分泌。此外，咖啡因的利尿作用也會讓你在半夜頻頻跑廁所，中斷睡眠。建議有睡眠障礙或對咖啡因敏感的人，中午過後就要避免飲用有咖啡因成份的飲品（如：咖啡、茶、可樂及熱可可等）。

中醫治療失眠的優勢在於從體質調理，康涵菁醫師分享，從中醫角度來說，可將失眠的狀態分成四型：

1. 陰虛火旺型：

生活不規律、經常熬夜、房事過度，白天沒精神總想睡覺，晚上該睡的時候一躺下就睡不著。面色潮紅、頭暈耳鳴、全身倦怠改善由生活做起，避免烤辣炸食物易加速心火旺，增加身體負擔。

【蓮子清心安神茶】

材料：蓮子15克、百合10克、柏子仁10 克、酸棗仁10克、麥門冬10克。

作法：將藥材以1000c.c.大火煮沸後，去渣取汁飲用。其中蓮子、百合具有清心、安神的作用，而柏子仁、酸棗仁則具有養心安神的功效，麥門冬養陰補水適合平日工作勞心勞力，睡眠時多夢的人飲用。

2. 肝氣不疏型：

工作、生活壓力大容易感到緊張、焦慮，多與自律神經不平衡有關，長期下來很容易出現肝鬱化火阻礙血液循環、代謝的功能造成膚色黯淡、面色蠟黃、甚至有黑眼圈、黑斑。

平時應適當運動排汗發洩情緒排解壓力，穩定自律神經。

【玫瑰山楂茶】

材料：玫瑰花三錢、山楂三錢、浮小麥一兩、生甘草一錢半、紅棗5粒。

作法︰ 除了玫瑰花其餘藥材加水約1000㏄同煮，待煮沸後轉小火，煮約10-15分鐘關火，放入玫瑰花悶10分鐘，濾渣取汁，代茶飲。

功效：此茶飲對於「肝鬱氣滯」或「痰熱內擾」失眠有效，能除煩解鬱，改善心煩，健忘。

3.胃中不和型：

喜歡吃美食宣洩壓力，暴飲暴食，愛吃宵夜，這樣的結果不僅讓睡眠更不好，連帶有胃食道逆流的情形平時宜細嚼慢嚥，定時定量，避免暴飲暴食，用餐時也避免喝下過多湯汁水分以免沖淡消化液影響消化，睡前更要避免進食，宵夜容易增加胃的負擔，造成胃不和則臥不安的情形。

4. 氣血兩虛型：

一般女性如月經流失經血過多、生過大病、開刀過的人、都會導致氣血兩虛，而出現失眠、健忘、睡覺時多夢等症狀。

平時可加強保暖，在睡覺前做個足浴，改善血液循環，使體溫上升，偶而可沖泡龍眼乾茶補氣血。龍眼乾性溫味甘，可補益心脾、養血安神、改善神經衰弱，但要注意龍眼乾屬較燥熱的食材，如已有鬱熱者不適合多喝。

【黑豆小麥茶】

材料︰黑豆1兩、浮小麥1兩、蓮子10枚、黑棗10枚、冰糖適量。

作法︰ 加水約1000㏄同煮，待煮沸後轉小火，煮約10-15分鐘關火，濾渣取汁，視個人喜好加入少量冰糖，代茶飲。

功效︰ 此茶飲對於「營氣不足」失眠有效，可益智安神，對於神疲乏力、記憶力減退皆有幫助。

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資料來源：健康醫療網

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