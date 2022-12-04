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心肌梗塞好發於冬季 醫師提醒：有胸悶速就醫

記者謝進盛／綜合報導
乍暖還寒心肌梗塞好發期，柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋提醒有胸悶速就醫。（記者謝進盛／攝影）
乍暖還寒心肌梗塞好發期，柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋提醒有胸悶速就醫。（記者謝進盛／攝影）

心肌梗塞好發於冬季，醫師提醒慎防心肌梗塞突襲，尤其有心血管疾病等三高患者，若平時有胸悶現象，當感覺到不適時，建議立即就醫，避免延誤衍生憾事。

71歲謝姓男子近日因胸悶不適送往台南柳營奇美醫院醫治，醫師判讀心電圖過後，立即安排心導管手術，順利救回一命；另名約50歲男子因胸悶未立即就醫，昏厥無心跳後緊急送醫到院前已回天乏術。柳營奇美醫院心臟血管內科醫師鐘國瑋說，兩人同是心肌梗塞，生死卻大不相同，最大差別在於搶救時機。

鐘國瑋表示，心肌梗塞發生前的典型症狀是胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等；其中三高患者、有抽菸習慣、肥胖及有心臟疾病的家族史等都屬於高危險族群，應加以留意。此外，秋冬或冬春氣候交替，也常因氣溫忽冷忽熱增加心臟血管的負擔，進而引發心肌梗塞，讓人猝不及防。

「急性心肌梗塞最重要的是把握黃金搶救時間！」鐘國瑋指出，通常患者送達急診10分鐘內須完成診斷，30分鐘內需開始施行心導管手術，90分鐘內需打通阻塞的血管，解除當下危機。若心肌梗塞超過8小時，就會因為心臟肌肉缺血，導致肌肉壞死或纖維化，造成心臟缺損不可逆後果。

他提醒，過去有冠狀動脈疾病或開刀治療後的病人，更要注意身體保養、不要抽菸、預防三高，同時維持適當運動，將心肌梗塞發生的機率降至最低。

三高 手術 肌肉

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