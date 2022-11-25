生理不痛但「心理痛」 研究：可能因杏仁核較小

台灣亞洲大學附屬醫院研究團隊針對慢性疼痛者進行身心壓力檢查，發現患者產生恐懼與焦慮情緒的「杏仁核」比正常人小。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣亞洲大學附屬醫院研究團隊針對慢性疼痛者進行身心壓力檢查，發現患者產生恐懼與焦慮情緒的「杏仁核」比正常人小，因而對身體感覺異常敏感，甚至沒有疼痛刺激輸入也會出現疼痛感，即是所謂「心理痛」而非單純生理痛；研究獲刊登於國際著名期刊「Pain Medicine」，對臨床疼痛醫療提供跨領域建議。

亞洲大學附屬醫院考量部分患者術後反映出現慢性疼痛現象，造成患者生活品質受影響。因此，院內脊椎暨疼痛中心及臨床心理中心合作，針對200多名慢性疼痛者安排身心壓力檢查，透過生理回饋儀紀錄患者心律、自律神經及腦波反應後，發現患者常見兩種疼痛類型：

一、在壓力檢測 的壓力期，生理訊號卻呈現放鬆狀態，等待休息期，卻有高度焦慮反應。

二、模擬大腦休息（入睡）狀態，閉眼腦波出現前額區域過度活躍。

臨床心理中心主任葉品陽說，前述狀況均與「疼痛災難化思考」有關，這類慢性疼痛者因為無法立即止痛，且疼痛出現頻率與範圍不一定，所以患者會對身體感覺異常敏感；甚至沒有疼痛刺激輸入，也會出現疼痛感，此為一種預期疼痛的反應的心理痛，而非單純身體疼痛。

他發現，慢性疼痛者的杏仁核比一般人更小，尤其是右側。較小的杏仁核可能會為了維持原有機能，所以必須更為活躍，這易使人對任何感覺敏感，進而錯判痛覺。因此，較小杏仁核與過於敏感的感知，會加深疼痛災難化思考。

研究團隊說，慢性疼痛治療不單需治療生理痛，更需處理心理痛，目前除藉由「認知行為治療」改善患者對疼痛的災難化思考或信念，如重新覺察身體感覺，分辨真實痛感與假警報，反覆練習鬆動制約學習的災難疼痛信念，增加思考的彈性。

另外，也利用生理回饋改善緊繃的生理狀態舒緩痛感，利用儀器使患者知悉自身生理線索如腦波、呼吸、心律等，並調節至放鬆狀態；經反覆練習，患者越能掌握自身生理狀態，則可在真正疼痛時平緩疼痛的生理不適。