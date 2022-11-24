善待三千髮絲 洗完頭這樣吹

吹頭髮時要不斷撥動頭髮。（取材自pexels）

對於頭皮較容易出油的人來說，洗完頭髮沒多久就倍感油膩，因此會選擇控油的洗髮精，同時洗頭的頻率也增加，一天洗個好幾次都不算誇張。不過，許多人擔心長時間吹整頭髮，會造成髮質損傷；以下幾點吹整頭髮的技巧，可以避免髮質過度損傷。

注意吹風機用法

一、與頭部保持距離

洗完頭想要使用吹風機，也要使用對的方式，特別是頭部與吹風機要保持好距離。大多數的吹風機都已經有溫度調節的功能選擇，可以選擇冷風。有的人會開著熱風，溫度高又貼著頭皮吹，不僅讓頭髮頭皮同時感覺到過熱的燙傷感，還會造成髮質受損。

吹風機要跟頭髮保持距離。（取材自pexels）

記得保持一定距離，不要把風口持續對準一個部位吹，才不會傷害頭皮、毛囊、毛髮。若到了夏天，可以用冷熱交錯的方式來調整溫度，才不會吹完頭髮，熱濕了一身。

二、不斷撥動頭髮

為了讓頭髮與頭皮上的水分快速蒸發，正確使用吹風機的方式是，手一邊撥動頭髮，讓髮絲可以大面積接觸到吹風機吹出來的風，有效、快速地將水分蒸散掉，也能同時檢查頭皮是否乾燥。

但如果是短髮的男性或女性，只要選擇將頭皮吹乾即可。

不建議自然風乾

針對女性頭髮比較長，要等到自然風乾，可能要等上一個小時，專家其實不建議。不只秋冬季節容易著涼，寒冷刺激而造成血管收縮，會有偏頭痛的風險；頭皮被濕氣裹著也會影響頭皮毛囊生長，不僅如此，自然風乾的頭髮會看起來扁塌、容易打結。

短頭髮的吹髮重點為吹乾頭皮。（取材自pexels）

綜合以上得知，洗完頭髮，自然乾與吹乾哪個比較好，取決於頭髮的長短與吹風機的溫度控制有關。如果頭髮比較長的人，就不建議自然乾，最好即時讓頭髮上的水分散去。