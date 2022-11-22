老公開完白內障影響性功能？醫揭殘酷現實

醫師表示，動完白內障手術後和性功能並沒太直接的關連；圖為示意圖。（Getty Images）

門診來了一位女士。

「醫師，為什麼我老公最近對我都不理不睬的，他說他性無能了？是肝不好嗎？是長了肝癌了嗎？是肝硬化了嗎？」

我翻了她老公的病歷，有B型肝炎，但肝功能指數 還正常，超音波看起來雖然肝表面有些粗糙，但沒有明顯硬化。

我說：「應與肝沒有相關！最近有吃什麼藥或動什麼手術 ？」

太太想了一想：「沒有呀！就只有最近動了白內障手術啊！」

我問：「他開完刀後有什麼改變嗎？」

她回答：「就是嫌東嫌西的，叫我去美容。」

我仔細看了太太一眼，臉蛋是滿漂亮的，但臉上黑斑、肝斑滿多的。

我心裡有了譜，就像油畫一樣，遠看好看，近看就看到許多條紋，失去了美感。

白內障手術前，視力不清，只看到太太漂亮的臉蛋，手術後，看得更清楚，看到老婆臉上的各種斑以及歲月的痕跡，開始嫌東嫌西的。

太太問我：「開白內障會影響性功能嗎？還是肝不好？還是身體有其他毛病？」

我再仔細看了老公一眼，雖然有一點年紀，但長得滿帥的。

會影響性欲減退，如果是真的是肝不好引起的，可能是猛爆性肝炎，肝功能指數飆到一、兩千以上，或者肝硬化厲害或肝癌很大了，否則雖然有B肝或C肝，是不會影響人之大欲的。

總之，要了解枕邊人的內心世界，除了保持身心健康外，對容貌的保護以維持另一半的吸引力也是非常重要的。此外，另一半也要對枕邊人保有心中的朦朧之美，就用像遠看油畫的眼光一樣，欣賞對方，這樣才能家庭和樂、幸福美滿。

（作者為台大醫學 院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）