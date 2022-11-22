我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

老公開完白內障影響性功能？醫揭殘酷現實

許金川
醫師表示，動完白內障手術後和性功能並沒太直接的關連；圖為示意圖。（Getty Images）
醫師表示，動完白內障手術後和性功能並沒太直接的關連；圖為示意圖。（Getty Images）

門診來了一位女士。

「醫師，為什麼我老公最近對我都不理不睬的，他說他性無能了？是肝不好嗎？是長了肝癌了嗎？是肝硬化了嗎？」

我翻了她老公的病歷，有B型肝炎，但肝功能指數還正常，超音波看起來雖然肝表面有些粗糙，但沒有明顯硬化。

我說：「應與肝沒有相關！最近有吃什麼藥或動什麼手術？」

太太想了一想：「沒有呀！就只有最近動了白內障手術啊！」

我問：「他開完刀後有什麼改變嗎？」

她回答：「就是嫌東嫌西的，叫我去美容。」

我仔細看了太太一眼，臉蛋是滿漂亮的，但臉上黑斑、肝斑滿多的。

我心裡有了譜，就像油畫一樣，遠看好看，近看就看到許多條紋，失去了美感。

白內障手術前，視力不清，只看到太太漂亮的臉蛋，手術後，看得更清楚，看到老婆臉上的各種斑以及歲月的痕跡，開始嫌東嫌西的。

太太問我：「開白內障會影響性功能嗎？還是肝不好？還是身體有其他毛病？」

我再仔細看了老公一眼，雖然有一點年紀，但長得滿帥的。

會影響性欲減退，如果是真的是肝不好引起的，可能是猛爆性肝炎，肝功能指數飆到一、兩千以上，或者肝硬化厲害或肝癌很大了，否則雖然有B肝或C肝，是不會影響人之大欲的。

總之，要了解枕邊人的內心世界，除了保持身心健康外，對容貌的保護以維持另一半的吸引力也是非常重要的。此外，另一半也要對枕邊人保有心中的朦朧之美，就用像遠看油畫的眼光一樣，欣賞對方，這樣才能家庭和樂、幸福美滿。

（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

手術 指數 醫學

上一則

血壓飆高吃藥無法降？當心「腎動脈狹窄」惹禍恐中風

下一則

抗藥性、病程快…肺炎鏈球菌發威 幼童、長者慎防

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

喝乳清就會長肌肉？銀髮長輩「喝這杯」效果更好

2022-11-17 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

保骨本防骨鬆 鈣片應該怎麼吃？

2022-11-19 01:00
（圖：健康醫療網提供）

確診新冠後 出現「這症狀」千萬別輕忽

2022-11-21 00:45
（圖：健康醫療網提供）

新冠後下個殺手 細菌抗藥性高達九成 WHO：恐將無藥可醫　

2022-11-18 00:00
醫師羅愷馨（左）指著蠕形蟎蟲說明，劉姓婦人（右）就醫才發現是睫毛上布滿約百隻的蠕形蟎蟲，經治療及細心預防，成功擺脫宿疾。（記者趙容萱／攝影）

嚇人 婦左眼好癢1年都治不好 就醫驚見百蟲蠕動

2022-11-15 05:06
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調，也可能讓缺牙區的牙床萎縮。（Getty Images）

牙齒遇缺不補恐牙床萎縮 更導致「肌少症」風險增

2022-11-20 17:46

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說