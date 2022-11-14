梨泰院嚴重踩踏事件 倖存者該怎麼走下去？

圖片來源 ／健康醫療網

南韓梨泰院 在萬聖節活動中發生嚴重踩踏事件，156人死亡、上百人受傷，事故過去兩個多禮拜，許多倖存者第一時間的驚嚇、錯愕逐漸退去，但回到家後創傷開始浮現。一名梨泰院事件倖存者就在韓國社群網站 上寫到，「比起罪惡感，我更覺得自己噁心」，這些倖存者該怎麼走下去？台灣諮商心理師 公會全聯會理事、花蓮縣諮商心理師公會理事長陳麗美表示，「你需要一群人陪著你一起走，請記得不要一個人」。

恐懼、不安、悲傷 是很正常的情緒反應

在受到衝擊或經歷重大事件後，感到恐懼、不安、害怕、悲傷等等，甚至腦海中不斷回放事故畫面（flashback），這都是人們面臨壓力時，很正常的情緒行為反應，通常這樣的情緒反應會持續兩周到一個月。

陳麗美理事長表示，梨泰院事故才剛過不久，如果有這些反應都是很正常的，但如果一個月以後，這些反應持續不斷、沒有減少，畫面在腦中揮之不去，甚至產生睡眠困難、精神症狀等，可能是創傷後壓力症候群（PTSD）。

我好像沒事？ 但「這些」都是警訊

不過當然，在經歷這些事件後，並非所有的人都會有這些症狀，因為可能事件對他來說衝擊不大，但陳麗美理事長也提到，有些人在經歷重大事故後，好像沒有任何影響，也有可能是因為他自己有個心理保護的防衛機制，表現出「他好像沒事」，但卻在幾個月後，或是在下次遇到類似經驗時，發生延遲性的PTSD反應。

陳麗美理事長指出，有些時候當事者覺得沒事，但其實是他自己不知道。很多人在面對負面情緒時，會利用喝酒排解情緒，有的人會對家人發脾氣，甚至變成所謂的家暴，有的人還會使用毒品，陳麗美理事長表示，這些都是警告訊號，告訴你，「你其實沒有像你想的那麼好」，而身邊的親朋好友也可以透過這些警訊發現當事者正面臨情緒壓力，需要關心。

自我療癒、伸手求救 有一群人會陪你一起走

經過重大事件後，倖存者的負面情緒排山倒海而來，該怎麼面對這些巨大的情緒壓力？陳麗美理事長點出「自我療癒」和「伸手求救」是很重要的。

在「自我療癒」上，喝酒可能可以排解一些壓力，但我們可以選擇其他更正面、健康的方式，唱歌、跳舞、畫畫等等，或是出去走一走，接近大自然，做個森林療癒也是不錯的選擇，這些都是一般人可以自我照顧的方式，陳麗美理事長表示，人都有自己復元的力量，過了一個月、兩個月你會發現，因為有自我療癒的功能，那些情緒慢慢的就平復了，你可能還會找到這些事賦予了你什麼樣的生命意義。

而「伸手求救」這可能是許多人最不知道該怎麼做的，甚至因為性別、個性、文化等因素，認為要去找人談這件事情，變成是一種「我不正常」的承認。

陳麗美理事長提到，一開始有些人對主動求助是有困難的，這時身邊的親朋好友如果察覺到，請陪著他，帶他跨出第一步，雖然諮商心理師能做的事其實很少，但我們能在你掉下去的時候，給你安全且有支持力量的陪伴，在你需要更多保護、照顧時提供轉介、治療，請記得不要一個人，在經歷痛苦的時候其實是需要有一群人陪著你一起走的，記得找朋友、專業人士，分擔你的痛苦。

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資料來源：健康醫療網

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