少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

越來越多人希望維持年輕形象，無論什麼樣的年齡，都有各年齡層的「年輕感」煩惱出現。在網路上也不少減齡妝感、服裝等，這些情況對於進入一定階段年齡的女性來說，不知不覺已成為了無形壓力。女性隨著年齡增長，開始出現肌膚衰老跡象，不過外表打扮固然可以做到減齡效果，做好「內外兼修」，透過5招改善本身氣色，才會顯得更年輕。

一、飲食少糖

許多女生會注重飲食習慣，但僅限於減肥時的少吃肉、澱粉等，但事實上「糖分」才是導致衰老的元凶。過多的糖攝取，會讓肌膚的氧化速度變快，出現臉色蠟黃、長痘痘等肌膚問題；糖分在體內轉化成熱量，也會造成體態臃腫、橘皮黯沉等問題。

二、重視防曬

想要抗氧化，除了控制攝入過多糖之外，最重要的是要做好對紫外線的防護。紫外線對人體的傷害是很多方面的，長時間照射紫外線會使肌膚加速老化，導致色素沈澱，間接形成雀斑、曬斑。

所以無論什麼季節都不能忽略的保養步驟就是「防曬」，無論陰雨天、太陽天，都需要做好防曬，並搭配物理性的防曬如撐傘、防曬外衣來輔助隔離紫外線，充分保護肌膚不受到侵害。

三、補水

「女人是水做的」，許多女性的肌膚問題和缺水有密不可分的關係，根本上會導致肌膚油水平衡失衡、皮膚屏障受損等。因此生活中要養成喝「溫開水」的習慣，滋養肌膚同時也能滋潤身體器官所需，才能起到養膚的效果。

養成運動習慣，讓體態不會因為長期工作、壓力之下失去年輕活力感。(取材自pexels)

四、避免久坐

現代人多數工作性質就是必須每天面對電腦，導致長時間處於缺乏鍛鍊的狀態，久而久之身體的基底也會隨著年齡下滑，導致身材走樣。想要不顯老，體態也很重要，即便工作忙碌，也要擠出時間規律的鍛鍊，長期下來以維持為主，讓體態不會因為長期工作、壓力之下失去年輕活力感。

五、由內調節

女性的身體調養，其主要在於氣血的狀態。氣血不足的女性往往會導致身體各方面機能不佳，看上去像是每天都沒有睡飽的樣子。生活中要保證身體健康，就要先從作息開始，這也是從內打底，也可以是補充保健營養品來補充元氣，如紅棗、枸杞、紅豆等來養足血氣。恰巧碰上冬天了，把冰飲、甜點戒掉，好好調整一下氣血吧。