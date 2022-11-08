我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

每天小酌 醫師：風險超過好處

楊雅棠
醫師表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師表示，喝酒的風險遠超過「可能的好處」，圖為示意圖。（本報資料照片）

「小酌怡情」是許多嗜好杯中物者常說的話，甚至還會拿「喝點酒有益健康」來安慰自己。但醫師則示警，喝酒的風險遠遠超過任何「可能的好處」，酒精不僅會導致心律不整、高血壓，甚至還會導致體重增加。

許多人認為一天一杯紅酒可增加血液循環、預防血栓，對心血管有好處。但台北國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，英國的研究指出」男性和女性每周飲酒不超過14單位是安全的，但喝酒的風險仍遠遠超過任何可能的好處。且研究發現，只有55歲以上的女性在每周喝不到五單位的酒精，才有些許益處。然而，若是還沒有開始喝酒的族群，則不建議開始喝酒。

郭志東表示，單位酒精的計算是根據飲料的多少和酒精強度（Alcohol By Volume，ABV）得出，因此一單位的酒精大約是一口、約25毫升的烈酒（酒精含量約40%）或一小杯、約50毫升的葡萄酒（酒精含量約20%)，又或是一罐、約300毫升的啤酒（酒精含量約4%)的啤酒、水果酒；至於一杯、約150毫升的調酒（酒精含量13%）則含有兩單位。

而如果每周攝取14個單位的酒精，也需要把這些量均勻地分布在三天或三天以上進行，否則一次性喝下大量酒精容易對身體造成額外的傷害。尤其對於已經患有心律不整，尤其是遺傳性心律問題的病人來說，重度飲酒導致首次心律不整發作之後，日後的心血管風險也會上升。

除了造成心律不整等風險外，郭志東表示，酒精熱量很高，一單位的酒精約56大卡，相當於一份奶油的熱量，而攝取過多卡路里導致肥胖，都是心臟病、中風和第二型糖尿病的風險因子。加上酒精會降低藥物的效果，尤其對糖尿病藥物或抗凝血劑，喝酒會影響這些藥物的作用。因此為了心血管的健康著想，少喝或不喝酒才是正道。

糖尿病 高血壓 心臟病

上一則

流感高燒、嘔吐、呼吸困難 小心是肺炎腦炎前兆快就醫

延伸閱讀

踏板車撞貨車 2歲女童喪命

踏板車撞貨車 2歲女童喪命
關於「酒」

關於「酒」
14歲前飲酒 成年後將更依賴酒精

14歲前飲酒 成年後將更依賴酒精
每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

熱門新聞

飲食減少糖分，可避免肌膚快速氧化。(取材自pexels)

少吃這些罪惡食物 5種生活習慣減齡維持少女感

2022-11-05 20:59
（圖：健康醫療網提供）

連喬布斯都錯失治療黃金期 這病千萬不可忽視

2022-11-07 00:00
圖片來源 ／健康醫療網

即刻識別腦中風是救命關鍵 牢記3口訣

2022-11-05 00:30
（圖：健康醫療網提供）

壯陽藥提升閨房樂？謹記3用藥原則才能「性福」

2022-11-03 00:30
不能完全不吃澱粉主食。（取材自pexels）

狂節食、不吃零食 減肥卻沒成效？4減肥「禁忌」大公開

2022-11-03 02:10
新研究顯示下午和晚上運動更能控制血糖。圖為一名男子接受血糖測試。（歐新社）

彭博：下午和晚上運動 更能控制血糖

2022-11-02 04:56

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤