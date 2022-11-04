巴金森氏症 2料理「食療」對症下藥

巴金森氏症目前沒有藥物可以根治，中醫兩道食療對症下藥。(Getty Images)

巴金森氏症是常見的神經退化性疾病，可分成年輕型及典型，前者發病年齡在45歲前，大多與基因異常有關，而後者則多在55-60歲左右發病，原因尚不明。經研究，患者是大腦黑質組織的多巴胺細胞退化或是死亡，使得腦內多巴胺的分泌減少。由於多巴胺與乙醯膽鹼拮抗之下可協調身體的動作，故一旦多巴胺減少，肌肉 運動的控制就會受到影響。

中醫師康涵菁說明，當這些神經細胞數量減少至50%，便會開始出現巴金森氏症的症狀，像是四肢靜止時不自主的顫抖、齒輪式的僵硬，後期甚至會走路困難且小碎步、面無表情、吞嚥困難及構音障礙等。西醫療以藥物恢復多巴胺的活性為主，避免症狀惡化，然而服藥可能會伴隨一些副作用，像是低血壓、惡心、便祕等腸胃道的不適，且長期服藥藥效時間可能會縮短，若病情持續惡化則需考慮燒灼手術 或深層刺激。

中醫將巴金森氏症歸類於「顫證」、「振掉」，也和「痹症」的許多症狀描述十分相像，大抵認為與肝腎不足相關，並且常挾帶著風、火、痰、瘀。康涵菁指出，用藥多選用補益肝腎、息風降火、去痰化瘀，像是補陽還五湯合半夏天麻白朮湯做藥物加減。

針灸治療則多以頭皮針及體針並用，頭皮針主要目的是要活絡腦部、刺激多巴胺的分泌及降低肢體抖動的程度。穴位部分可選用運動區、舞蹈震顫控制區及足運感區等位置來進行針刺。體針方面除了可對於僵硬的肢體去做放鬆以外，也可以針刺補益肝腎的穴位例如肝俞、腎俞以及祛風化痰的穴位如風池、豐隆。建議巴金森氏症的病人一周至少要針灸2到3次。

如吞嚥困難 食物煮軟爛

由於後期會出現吞嚥困難的情況，病人會變得不喜進食，日漸消瘦，加上腸胃蠕動速度下降便會導致便秘產生，經統計有50-70%的巴金森氏症病人會為便秘所苦。

康涵菁建議病人採取少量多餐方式，選擇高纖食物，避開黏性或是過硬物質以免噎到，可將食物煮的較軟爛或是搗成泥，不建議打成汁，一方面可能增加嗆咳風險，另一方面則是希望病人仍要透過咀嚼訓練肌肉功能。

推薦兩道料理藥膳蒸蛋、水果穀物優酪乳，一道適合巴金森氏症病人正餐食用，另一道則適合當作早餐或是餐間點心。

藥膳蒸蛋可改善巴金森氏症。圖為示意圖。(圖：欣葉餐飲集團提供)

藥膳蒸蛋

材料：天麻3錢、鉤藤3錢、熟地5錢、黃精5錢、石菖蒲3錢、雞蛋3顆

做法：將藥材洗淨後，放入1000c.c.的水，以大火煮沸後轉小火續煮30分鐘後，將藥渣濾出後放涼備用。將蛋打散後加入藥汁攪拌後去沫放入碗中，加入適量鹽做調味，再放入電鍋中，外鍋加1杯水，鍋蓋保持一點空隙不要緊密，蒸煮完成後即可食用。

功效：天麻與鉤藤可有助息風止痙，減少肢體抖動的情況，熟地及黃精可以填補腎精，搭配石菖蒲可活絡腦部，減緩退化的速度。

水果穀物優酪乳。圖為示意圖。（Getty Images）

水果穀物優酪乳

材料：香蕉半根、蘋果 半顆、藍莓10顆、杏仁10g、黑芝麻10g，蜂蜜20c.c.，無糖優酪乳1杯

做法：將香蕉、蘋果、藍莓、杏仁及黑芝麻搗碎後，加入蜂蜜及優酪乳一同攪和成糊狀即可飲用。

功效：此飲富含維生素及抗氧化成分，有助於緩解腦部退化，穩定情緒，同時也有潤腸通便的效果。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）