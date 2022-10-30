總是睡睡醒醒、天未亮就醒？醫揭「失眠」對身體傷害

（圖：健康醫療網提供）

失眠 是日常生活中常見的議題，指個人主觀感受到睡眠不足，夜間得不到適當的休息，其睡眠周期的質與量受到干擾以致於影響了白天的工作、生活、人際關係。醫師建議，若有失眠的徵兆，應盡快讓專業的醫師進行評估和了解造成失眠的原因，對症下藥才能早日解決失眠的困擾。

依時間長短 失眠分3大類

臺北醫學 大學神經科劉瑋秦醫師表示，失眠依時間長短可分為下列三種：

1.時間少於一週的「短暫性失眠」，這類失眠一般在人突然面臨較大的問題時發生，如壓力，焦慮，興奮等。<

2.時間一週到一個月的「短期性失眠」，嚴重或持續性的壓力會導致這類失眠，如果對壓力處理不當，這類失眠可能會演變為慢性失眠。

3.時間長於一個月的「慢性失眠」，這類失眠一般是多方面因素綜合作用的結果，慢性失眠者往往是平時睡眠品質不好，由上兩種失眠轉化而來。

失眠4種型態 長期恐影響生活品質

失眠並非少見的現象，但是可能造成容易疲倦、負面情緒、長期失眠容易導致憂鬱、過量藥物濫用、酒精使用、認知功能變差、影響社交及工作功能，進而影響生活品質。劉瑋秦醫師更進一步將失眠的型態區分為下列四種：

1.入睡困難型：一到夜晚就開始擔心睡眠問題，上床後經過輾轉反側仍無法入眠，通常超過30分鐘以上無法入睡時，即可謂失眠。

2.無法熟睡型：一夜睡睡醒醒，雖無入睡困難，但一直處於淺睡狀態，常抱怨整夜沒睡。

3.睡眠中斷型：入睡後不久即醒來，而且清醒超過30分鐘以上才能再度入睡。

4.早醒型：天未亮就醒來，無法再入睡。

出現疑似失眠徵兆 盡快就醫治療

劉瑋秦醫師強調，造成失眠的原因有很多，包括一般心理壓力，睡前的預期性壓力及焦慮，或者因精神因素造成的興奮、擔憂或遭受重大打擊時引起的失眠，以及身體不適、環境因素等。而失眠不僅是影響睡眠品質，倘若睡眠不足就會過度活化交感神經及升高血壓 、血糖，以及免疫調控失常，增加血管粥狀動脈硬化風險，因此不可小看失眠問題。

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資料來源：健康醫療網

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