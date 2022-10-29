冬季癢又來亂 中醫：多吃黑色溫養食物

(取材自健康醫療網)

12歲小祥，平時異位性皮膚炎的症狀控制良好，然而一到了冬天便惡化，前往中醫就診，發現他喜歡泡熱水澡與吃當歸鴨，因此醫師開立了養陰清熱、止癢的科學中藥與外用紫雲膏，並建議將凡士林與不含香精的乳液混和，輕拍保濕，經過2週後，皮膚症狀也逐漸穩定。

冬季早晚溫差大 吹風機溫熱兩穴位保暖

奇美醫學 中心中醫部總醫師許芳綺指出，由於冬季早晚溫差大、氣候寒冷與乾燥，容易使心血管疾病 與呼吸道疾病發作，平時要注意保暖，尤其是四肢末梢、頭面、脖子等部位，尤其是老人家，剛起床時先在被子裡動一動，待身體較暖和再起身，可放置保暖的外套與毛線帽，起身後馬上穿戴，才不會因溫差引發中風 、氣喘等。

她也建議晚上在11點以前入睡，早上太陽出來後再起床，寒流來的時候，可用吹風機吹湧泉穴與大椎穴保暖；平時可在有溫暖陽光的時候進行緩和運動，例如：散步、瑜珈、太極拳及八段錦等，讓陽光照拂在後頸大椎穴與後上背，養護自身陽氣。

冬季多吃黑色溫養食物 四神湯性質平和

許芳綺說明，中醫認為，冬季與腎相對應，在飲食上可攝取一些補腎及溫養的食物，例如：黑芝麻、黑木耳、海帶、堅果、南瓜、桂圓等，若要冬季進補，則建議經由專業中醫師根據體質來開立適合的藥材。

由於現代人的營養往往過剩，不一定需要當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯來大補氣血，若是平常工作與生活勞心勞力、熬夜而使得自身的體質是陰虛陽亢的話，就不建議吃這些容易上火的補湯，可以改選性質較平和的四神湯，以免補錯更傷身；而當感冒、皮膚發炎紅腫搔癢、生理期的時候也是不建議進補的。

許芳綺提醒，冬季要重視保濕，保護皮膚、減少刺激。根本治療要從身體內在調理著手改善，依據不同病人的體質開立適合的中藥，搭配潤膚、止癢的紫雲膏來修復肌膚；感到皮膚乾燥時，可擦無香精的潤膚乳液來保養，以內外並治達到標本同治之效。

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