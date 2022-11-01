Omega-3抗發炎 或成治療長新冠新解方

鮭魚、酪梨、核桃等食物富含Omega-3脂肪酸，可提高身體免疫力。（Getty Images）

近年來許多研究發現，魚油富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，對於改善或預防心血管疾病、神經功能、視力等都有明顯的效益。台灣安南醫院副院長蘇冠賓、光田醫院神經內科主任楊鈞百及台北榮總傳統醫學 部整合醫學科科主任張清貿，日前在「大腦，行為和免疫」期刊中共同發表文章，探討Omega-3在感染新冠病毒的不同階段對於免疫、炎症、神經造成的影響。Omega-3似乎也為新冠肺炎 長期症狀提供了嶄新的治療前景。

新冠肺炎疫情由2019年延燒至今，雖然感染者大部分都屬於輕症，但之後卻可能伴隨著後遺症。根據統計，大約有10-20%的確診者會產生所謂的「新冠肺炎長期症狀（Long COVID）」，在台灣約有20萬人確診康復後還會有咳嗽、疲倦、記憶力、注意力、睡眠或神經系統等問題。

其中神經系統方面的症狀，可能是因為病毒感染導致的長期組織損傷、尚未緩解的全身性發炎，或是腎素-血管緊張素-醛固酮（RAAS）系統、凝血系統、免疫系統、神經傳遞物質和下丘腦-垂體-腎上腺軸（HPA）功能異常所導致的。根據研究指出，Omega-3能在這部分為長新冠患者獲得良好的影響，尤其是Omega-3中的EPA。

Omega-3多元不飽和脂肪酸（Omega-3 PUFAs）主要包括EPA、DHA。EPA有益於心臟、免疫系統與抑制發炎反應，DHA則是有益於大腦、視網膜和中樞神經系統的重要結構 ，它們參與了抗發炎、抗凝血、調整脂肪代謝等重大機制。蘇冠賓在文中指出，EPA能透過減少促進發炎細胞激素、改變HPA軸和藉由脂筏調節神經物質傳遞，來改善情緒和神經認知障礙。

此外，Omega-3及其代謝物能夠加速清除慢性炎症和恢復組織恆定的過程，幫助細胞保護、修復大腦，還可以改善免疫失調、RAAS系統、凝血功能等適應障礙，不僅如此它還能改善因健康、社會生活、經濟所帶來的心理壓力等。雖然目前仍需更多的流行病學、實驗性和臨床隨機試驗加以測試與驗證，但這對於長新冠患者的治療有了新的開端，也對 Omega-3在長新冠症狀的預防與效力有了一個新的方向。

Omega-3是指不飽和脂肪酸，也是優良的脂肪來源，除了有助心臟健康、抗發炎之外，也能降低血壓 、三酸甘油酯，減少壞膽固醇、提高身體免疫力。

含有Omega-3的食物其實不只鮭魚，其他深海魚如：鮪魚、鯖魚、比目魚等，都能健康補充Omega-3脂肪酸。種子類例如芝麻籽、南瓜籽、向日葵籽也富含Omega-3脂肪酸，更含有鋅和鐵。

此外，花椰菜、豆腐、黃豆、牛奶和乳製品、核桃及酪梨，也都可補充Omega-3脂肪酸。