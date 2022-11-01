我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

改善長輩聽力 預防憂鬱、失智症上身

記者李宗祐／綜合報導
醫師提醒，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，更會增加罹患失智症的風險。（圖：台中榮總嘉義分院提供）
醫師提醒，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，更會增加罹患失智症的風險。（圖：台中榮總嘉義分院提供）

嘉義一名86歲呂姓婦人平時與人對話自覺「有聽沒有到」，常呈現雞同鴨講的情形，過馬路也聽不清車子的喇叭聲。家人帶她至台中榮總嘉義分院就診，經耳鼻喉科主任醫師邱于容診斷後，評估為重度聽力障礙，建議配戴助聽器以改善日常生活的困擾，有了助聽器輔助，聽得清楚也大大改善與人溝通的能力。

醫師邱于容表示，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，而這2個原因都會增加罹患失智症的風險。

邱于容建議民眾平時應多注意家中長輩聽力情形，如有出現以下狀況，都是聽力退化的警訊：如長輩將電視、音響開得特別大聲、與人交談有困難、經常沒聽見電話響、門鈴聲、經常聽不清楚電話中的談話、經常誤解別人說的話、聽不到別人在背後喊他或需要別人一再覆述等。經檢查確定非疾病造成的因素後，再做進一步的聽力檢測，決定是否需要治療或配戴助聽器。

邱于容說，年長者一旦檢查出有聽力損失，定期追蹤也相當重要，至少一年應有一次完整的聽力檢查，以追蹤聽力是否有變化。即使已配戴助聽器矯正，也需注意聽覺的變化。

邱于容表示，人與人之間的溝通主要是靠口語表達，需要聲音來傳遞情感，所以長輩聽覺障礙等於在無形中跟他人築起了一道厚牆。與聽力退化長輩溝通時，宜採取面對面方式，除了可以降低音量，也能讓長輩看見自己的顏面表情，輔助讀唇的動作更可以幫助理解對方想表達的語句，家人更應該以同理心與包容心理解長輩因聽力障礙產生的負面情緒，若發現聽力受損應儘早介入，避免聽神經萎縮、語言聽辨能力變差早期診斷，適當的輔具協助可以提升老年的生活品質。

檢測 失智 憂鬱症

上一則

動脈灌注化療 減少口腔癌顏面受損

下一則

Omega-3抗發炎 或成治療長新冠新解方

延伸閱讀

華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒

華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒
關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款

關懷失智症病患 曼哈頓百餘華人步行籌款
改善長輩聽力 不再「有聽沒有到」

改善長輩聽力 不再「有聽沒有到」
瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」

瓊瑤MRI檢查自認沒失智 醫曝3程序「不是做MRI就沒事」

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

總是睡睡醒醒、天未亮就醒？醫揭「失眠」對身體傷害

2022-10-30 01:15
董氏基金會26日舉行記者會，現場超過70位中高齡者出席響應，跟著藝人王滿嬌、王中平一起進行紓壓放鬆運動。（圖／董氏基金會提供）

邁入老年「失落感加劇」 專家籲4招預防老年憂鬱

2022-10-26 18:00
招名威提醒，熱水壺若長時間不清洗，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高。（圖／翻攝自招名威臉書）

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

2022-10-29 05:25
台北市牙醫師公會假日舉辦全齡護齒園遊會，呼籲民眾重視口腔清潔和健康。（圖／牙醫師公會提供）

短命者缺牙多 掉一顆心血管疾病風險增1.5％

2022-10-30 18:02
長安醫院復健科醫師陳音翰說，一般的肌肉痠痛大概一周內會自然改善、恢復，但若是一周以上都未改善，應該去看醫師，了解有沒有其他原因造成肌肉痠痛。（圖／長安醫院提供）

運動後造成身體痠痛 復健科醫師教你這4招

2022-10-30 05:14
台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（圖／台中慈濟醫院提供）

15歲高中女踩飛輪10分鐘 竟出現「可樂尿」、無法站立

2022-10-28 05:18

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報