改善長輩聽力 預防憂鬱、失智症上身

醫師提醒，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，更會增加罹患失智症的風險。（圖：台中榮總嘉義分院提供）

嘉義一名86歲呂姓婦人平時與人對話自覺「有聽沒有到」，常呈現雞同鴨講的情形，過馬路也聽不清車子的喇叭聲。家人帶她至台中榮總嘉義分院就診，經耳鼻喉科主任醫師邱于容診斷後，評估為重度聽力障礙，建議配戴助聽器以改善日常生活的困擾，有了助聽器輔助，聽得清楚也大大改善與人溝通的能力。

醫師邱于容表示，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症 發生率，而這2個原因都會增加罹患失智 症的風險。

邱于容建議民眾平時應多注意家中長輩聽力情形，如有出現以下狀況，都是聽力退化的警訊：如長輩將電視、音響開得特別大聲、與人交談有困難、經常沒聽見電話響、門鈴聲、經常聽不清楚電話中的談話、經常誤解別人說的話、聽不到別人在背後喊他或需要別人一再覆述等。經檢查確定非疾病造成的因素後，再做進一步的聽力檢測 ，決定是否需要治療或配戴助聽器。

邱于容說，年長者一旦檢查出有聽力損失，定期追蹤也相當重要，至少一年應有一次完整的聽力檢查，以追蹤聽力是否有變化。即使已配戴助聽器矯正，也需注意聽覺的變化。

邱于容表示，人與人之間的溝通主要是靠口語表達，需要聲音來傳遞情感，所以長輩聽覺障礙等於在無形中跟他人築起了一道厚牆。與聽力退化長輩溝通時，宜採取面對面方式，除了可以降低音量，也能讓長輩看見自己的顏面表情，輔助讀唇的動作更可以幫助理解對方想表達的語句，家人更應該以同理心與包容心理解長輩因聽力障礙產生的負面情緒，若發現聽力受損應儘早介入，避免聽神經萎縮、語言聽辨能力變差早期診斷，適當的輔具協助可以提升老年的生活品質。