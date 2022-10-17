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趕走乾皺 護手霜保養2祕訣效果佳

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天冷容易皮膚乾癢，建議多使用凡士林、護手霜等油脂成分較高的產品護手。（Getty Images）
天冷容易皮膚乾癢，建議多使用凡士林、護手霜等油脂成分較高的產品護手。（Getty Images）

當手部乾燥、粗糙，或過度清洗時，肌膚很容易起皺或失去彈性，此時，許多人都會使用護手霜！然而，使用護手霜有什麼小秘訣？

台灣衛生福利部食品藥物管理署指出，造成手部肌膚乾燥、起皺原因很多，像是自然老化、過度清潔、接觸過多清潔劑、過度暴露在陽光下、抽菸等。因此，想要維持手部肌膚柔嫩，可留意洗手時的水溫、塗抹護手霜、適度去角質、防曬、讓手部休息及補充水分等方式來保護雙手。

首先，洗手時建議用微涼水洗手，因為水溫過高容易將皮脂洗掉、破壞肌膚屏障，洗完手後可使用護手霜讓手部獲得滋潤，並減少水分流失。必要時，手指關節處可以適度使用磨砂膏等產品去除老廢角質，開車或騎車時建議戴袖套、塗抹防曬劑，避免紫外線造成的傷害。

此外，別讓雙手過度操勞，記得要適度休息，每日喝足2000c.c.白開水，補充一日所需。

市售護手霜產品的成分與乳液、乳霜相似，常見添加油脂、臘、脂肪酸等油性成分，以及水、多元醇、水溶性高分子等水性成分，再輔以乳化劑、防腐劑、色素、香料及功能成分等，主要用途為保濕與滋潤手部肌膚。

在塗抹護手霜時，食藥署分享二個小秘訣：一是「弄濕雙手再用護手霜」，像是洗完手後，可趁著手部微濕的情況下擦護手霜；如果雙手感到乾燥時，可先稍微沾濕再擦上護手霜，較易推開塗抹。

二是「睡前擦護手霜並戴手套」，睡前擦上護手霜，並戴上棉質手套睡覺，可避免護手霜沾到床單或棉被，起床後雙手也會變得又嫩又漂亮。

https://healthnews.com.tw/

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