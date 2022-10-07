過敏性鼻炎怎擺脫？中醫：常見三大證型和一家用神器

圖片來源 ／健康醫療網

30歲李小姐長時間有鼻子過敏 的困擾，每當秋天天氣轉涼時，總覺鼻子搔癢，不久後便持續打噴嚏，嚴重時鼻流清涕，如同水龍頭一般滴下，偶有鼻塞，讓她呼吸不順，改用嘴巴呼吸，睡眠品質變得不好，隔天上班也沒有精神，也常揉眼睛打哈欠，使鼻根部有數條明顯細紋，這些問題反覆發作，影響生活品質，讓她十分困擾。

衛生福利 部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，台灣是個潮濕的環境，現代化飲食及生活作息下鼻過敏經常發生，據統計過敏性鼻炎的發生率約為20%-30%。鼻子過敏是對外來物像是灰塵、花粉，或其他因素如氣候變化、冷熱飲食、情緒因素等，使一些激素、化學物質等分泌異常，造成局部血管通透增加，組織液過多分泌，而造成鼻塞、打噴嚏、流鼻水、鼻癢等症狀。

過敏性鼻炎三大主要症狀

1.早起連續性打噴嚏2.容易鼻塞3.流鼻水。

此外，眼睛紅癢、鼻咽搔癢感、不定時清喉嚨及喜歡揉眼鼻也是常見的症狀。

賴博政醫師指出中醫提醒過敏性鼻炎必須找出誘發的因子，通常是先天虛弱，皮膚表面抵抗外邪較差，使身體容易受到外邪的影響，造成肺部及表衛氣的宣發肅降失調，常影響肺，脾，腎三臟，大部分屬本虛標實的疾病。

常見的證型有三大類：

（1）風寒犯肺

鼻癢鼻塞，打噴嚏及流清涕，天氣變天吹冷風後便發作，面色白、氣短、動則易汗，見風怕冷。

治則：祛風散寒。

（2）腎氣虧損

鼻塞噴嚏，流清稀涕長年不癒，身體怕冷，手足冰冷，容易頭暈，夜間多尿，腰膝痠軟，小便色白且多。

治則：溫腎補肺。

（3）風熱乘肺

鼻癢、鼻塞反覆，噴嚏頻作，鼻涕黃稠黏，偶有腥臭味，大便乾，小便黃量少，全身伴發熱、微惡寒、、咽中疼痛、頭痛、汗出。

治則：清熱除痰。

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賴博政醫師說明，一般過敏性鼻炎須找到誘發原因，如果再發作期，可用吹風機，沿著肩胛骨內側緣，用吹風機垂直方向吹送，範圍可以從肩胛內側到腰部，因為中醫的足太陽膀胱經在背部肩胛骨內側，膀胱經主一身之表，是對抗外邪的藩籬，此外膀胱經又是背部重要俞穴的部位，像是肺俞、脾俞、腎俞，給予這些穴位熱能的刺激可以幫助改善過敏性鼻炎的症狀。

最重要的一步是環境因素，避免接觸到週遭的過敏原，就能有效阻止過敏性鼻炎的誘發。賴博政醫師表示，中醫認為大多因虛寒體質造成，少喝冷飲是避免過敏性鼻炎的第一步，此外在飲食上，冬瓜、苦瓜、火龍果、奇異 果應慎食或少吃，便可降低發作頻率。

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