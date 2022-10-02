用「瘦瘦針」控糖減重 恐釀急性胰臟炎

使用「瘦瘦針」控糖減重可能會引起急性胰臟炎，服藥前應諮詢醫師；圖為示意圖。 （Getty Images）

近年火紅的減重 藥物「瘦瘦針」（GLP-1受體促效劑），為新一代降血糖 藥物，可達到降低血糖、控制體重的效果。不過，有人使用瘦瘦針後，疑似引起急性胰臟炎，提醒民眾服藥前應諮詢醫師。

台灣食藥署指出，兩款新型降血糖藥物「SGLT-2抑制劑」和「GLP-1受體促效劑」，除了不易出現低血糖副作用，還有心血管保護及減重效果。但近期接獲使用「GLP-1受體促效劑」者，疑似引起急性胰臟炎；而使用「SGLT2抑制劑」，可能提高生殖器和泌尿道感染、骨折和酮酸中毒的風險，提醒民眾切勿輕忽用藥風險。

中華民國糖尿病 衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元表示，被稱為「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑，糖尿病患使用後能減輕體重，因此用於糖尿病前期的患者，可預防糖尿病發病率。此藥物可讓胃排空時間增長，讓人不會感到飢餓，也會抑制下視丘食欲中樞，減低食欲達成瘦身效果。不過，一旦停藥，體重可能因「溜溜球效應」反彈回來。

「SGLT-2抑制劑」又稱「排糖針」，王治元指出，雖然台灣有患者使用此藥物會變瘦，但並非每個人都如此，在2015年的一項研究指出，患者使用此藥物2年後食欲會增加，導致體重逐漸回升，因為用藥後血中的糖類濃度降低，反而導致飢餓感，連帶讓人想吃東西。因此不鼓勵一般民眾使用，希望將這類藥物留給糖尿病患者使用。

王治元提醒，若用藥後出現頭暈、惡心、嘔吐、腹痛及不尋常的疲倦、嗜睡或昏迷等症狀，應盡速就醫檢查。建議民眾透過睡眠、運動及飲食3面向改善生活型態，包括每天睡滿7到8小時，晚上9、10點即可就寢；每日運動20到30分鐘，預防慢性病及退化；飲食控制從日常生活做起，從愛吃、常吃的食物類型中，列出適合份量來控制血糖。