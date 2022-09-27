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為何老人容易暈眩 來自4原因

陳建志／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師
老年性暈眩症可能伴隨意外跌倒、生活恐懼、自卑及憂鬱，成為公衛問題。（圖：陳建志醫師提供）
老年性暈眩症可能伴隨意外跌倒、生活恐懼、自卑及憂鬱，成為公衛問題。（圖：陳建志醫師提供）

根據流行病學研究，近三成老年人有「暈眩」困擾，往往因為長期多重用藥、多科看診，他們總是很無奈地說：「老了，沒救了」、「身體整組壞光光，天天暈」、「一直暈，得一直吃藥」等等。

老年性暈眩症儼然成為高齡社會的流行病，伴隨著意外跌倒、生活恐懼、自卑及憂鬱，成為日益重要的公共衛生問題。

搞懂為何暈眩

動脈硬化

動脈內皮反覆受傷結痂，經年累月的鈣質沉積，攔截血液中膽固醇，形成斑塊，壓縮動脈容量，管壁失去彈性。若發生在內耳動脈，前庭半規管缺血，功能受損，出現持續性暈眩；橢圓囊缺血，耳石斑受損，耳石鬆脫，掉進半規管內，出現姿態性暈眩。

若發生在椎基底動脈，就會在患者快速改變身體姿勢，如久坐突然站起，或勞動和運動時過度換氣，搬重物或解便時用力憋氣，使腦幹或小腦缺血，出現暈眩。

半規管變形

顳骨經歷長期反覆地發炎脫鈣及骨質再生，會使半規管不再呈現圓弧形，慢慢地變成方形、菱形或多角形，甚至扭曲狹窄。一旦有耳石顆粒從橢圓囊鬆脫，落進該半規管內，卡在狹窄或彎角處，很難順著內淋巴液的迴流歸回原位，變成頑固性姿態性暈眩症。

多重器官退化

人體在站立和行走時，中樞及周邊神經系統會迅速地做工，整合所有感覺輸入訊號，透過肌肉骨骼關節系統維持身體姿勢，利用視覺來維持眼球直視。只要老化造成脊椎椎間盤狹窄、膝關節退化、老花眼、白內障、肌少症等問題，超過神經系統所能代償的範圍，或是罹患糖尿病、腦中風或巴金森氏症，神經反射變慢，就會感到暈眩。

既有病變作祟

有些人上半規管的骨性外殼發育不良，直接暴露於大腦中，就會在咳嗽、聽到大聲聲響或改變姿勢時，震動膜性上半規管，年輕時，因腦幹及小腦功能良好，可抑制掉平衡失調訊號，尚無症狀。60歲後，腦幹及小腦萎縮，遂開始感到暈眩。

不同症狀治療

動脈硬化引起暈眩者

要好好控制血壓、血糖及血脂，建議每日服用大劑量二十碳五烯酸 (EPA)，穩定血管內膜，並規律運動，清除血管沉積物。

半規管變形引起暈眩者

根據半規管型態，針對特定角度進行客製化復位術，把耳石歸回橢圓囊內，即可治癒。

多重器官退化或既有病變引起暈眩者

建議平衡訓練，加強腦部對平衡的調控，統合剩餘的肌力及感覺功能，並藉由醫病互動，改善情緒，避免社會退縮。

任何暈眩發作，均有可能經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛，使病況雪上加霜。目前並無任何方法可以遏止老化，頂多α-硫辛酸或輔酶Q10等線粒體抗氧化劑，在動物實驗時，提供了一點希望。

電腦斷層顯示，患者的水平半規管，已扭曲成方形(箭頭所指)。（圖：陳建志醫師提供）
電腦斷層顯示，患者的水平半規管，已扭曲成方形(箭頭所指)。（圖：陳建志醫師提供）

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