食品標榜無添加防腐劑 其中可能藏陷阱

蜜餞和果乾製作時原不需要添加防腐劑，但為了讓果乾保持一定水分或是在用低糖度初步糖漬蜜餞時，就有可能會加入防腐劑。（本報資料照片）

現代人飲食便利，讓食物延長保存期限的防腐劑或抗氧化劑功不可沒。防腐劑和抗氧化劑猶如兩面刃，一方面可以避免食物腐壞造成食物中毒；但過量使用或放錯地方，也可能對人體造成損害。

防腐劑是一種食品添加物，主要分天然或合成的化學成分。防腐劑的功能主要是抑制微生物如細菌、黴菌、酵母菌等生長，添加防腐劑的好處可使食物不會快速腐敗而改變顏色、味道及營養價值，甚至能防止細菌產生毒素。

不過，防腐劑不是萬靈丹，它具「時效」，保存日期一過，防腐劑失去作用後，食物開始腐敗，卻不一定看得出來，有的食物因顏色、味道沒有改變而被誤食。

坊間有些商品常特別標示「無添加防腐劑」，消費者須注意其中可能有陷阱。因部分食品添加物未被公告為防腐劑，卻具防腐劑的功能，例如二氧化硫或亞硫酸鹽被歸類為漂白劑，卻具高效的防腐功能，消費者應多留意包裝上的成分標示。

食物會腐敗大多是因與水和空氣結合造成，抗氧化劑主要是防止食品成分的氧化，延長保存期限。有一些常溫調理包用高溫 殺菌真空包裝，或醃漬 品用較多鹽巴等較不容易變質，就可減少抗氧化劑的使用。常見的抗氧化劑如維他命A、C、E，以及有些硫化物，或食物本身的兒茶素、花青素、乳酸菌 等是常見的抗氧化劑。

抗氧化劑主要可以避免褐變和油脂變質，最常見的像是泡麵添加維生素E（或生育醇）避免油耗味；綠茶添加維生素C（L-抗壞血酸）避免褐變；口香糖、脫水馬鈴薯片常見加入二丁基羥基甲苯（BHT）；食用油脂類像是芥花油、白油則會添加維生素E（或生育醇）等。