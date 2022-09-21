我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

食品標榜無添加防腐劑 其中可能藏陷阱

趙容萱、林敬家
蜜餞和果乾製作時原不需要添加防腐劑，但為了讓果乾保持一定水分或是在用低糖度初步糖漬蜜餞時，就有可能會加入防腐劑。（本報資料照片）
蜜餞和果乾製作時原不需要添加防腐劑，但為了讓果乾保持一定水分或是在用低糖度初步糖漬蜜餞時，就有可能會加入防腐劑。（本報資料照片）

現代人飲食便利，讓食物延長保存期限的防腐劑或抗氧化劑功不可沒。防腐劑和抗氧化劑猶如兩面刃，一方面可以避免食物腐壞造成食物中毒；但過量使用或放錯地方，也可能對人體造成損害。

防腐劑是一種食品添加物，主要分天然或合成的化學成分。防腐劑的功能主要是抑制微生物如細菌、黴菌、酵母菌等生長，添加防腐劑的好處可使食物不會快速腐敗而改變顏色、味道及營養價值，甚至能防止細菌產生毒素。

不過，防腐劑不是萬靈丹，它具「時效」，保存日期一過，防腐劑失去作用後，食物開始腐敗，卻不一定看得出來，有的食物因顏色、味道沒有改變而被誤食。

坊間有些商品常特別標示「無添加防腐劑」，消費者須注意其中可能有陷阱。因部分食品添加物未被公告為防腐劑，卻具防腐劑的功能，例如二氧化硫或亞硫酸鹽被歸類為漂白劑，卻具高效的防腐功能，消費者應多留意包裝上的成分標示。

食物會腐敗大多是因與水和空氣結合造成，抗氧化劑主要是防止食品成分的氧化，延長保存期限。有一些常溫調理包用高溫殺菌真空包裝，或醃漬品用較多鹽巴等較不容易變質，就可減少抗氧化劑的使用。常見的抗氧化劑如維他命A、C、E，以及有些硫化物，或食物本身的兒茶素、花青素、乳酸菌等是常見的抗氧化劑。

抗氧化劑主要可以避免褐變和油脂變質，最常見的像是泡麵添加維生素E（或生育醇）避免油耗味；綠茶添加維生素C（L-抗壞血酸）避免褐變；口香糖、脫水馬鈴薯片常見加入二丁基羥基甲苯（BHT）；食用油脂類像是芥花油、白油則會添加維生素E（或生育醇）等。

（諮詢台中市食品藥物安全處、台中榮總臨床毒物科主任毛彥喬、彰化衛生局食品衛生科長林毓芬、秀傳醫院家醫科醫師張馨丰）

蔬菜水果富含抗氧化劑。（取材自ingimage）
蔬菜水果富含抗氧化劑。（取材自ingimage）

醃漬 乳酸菌 高溫

上一則

牙齒感染當心引起「鼻竇炎」 流惡臭膿黃鼻涕要注意

延伸閱讀

免疫力救星「3類抗氧化食物」對抗自由基

免疫力救星「3類抗氧化食物」對抗自由基
月餅沒發霉就還能吃？專家：放冰箱前多做一動作不易壞

月餅沒發霉就還能吃？專家：放冰箱前多做一動作不易壞
抗氧化食物不僅藍莓類 堅果、薄荷等香料更豐沛

抗氧化食物不僅藍莓類 堅果、薄荷等香料更豐沛
月餅熱量高 5招健康吃

月餅熱量高 5招健康吃

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
邱婦接受心導管檢查，醫師沒發現心肌梗塞。記者簡慧珍／攝影

3個月內子死父母亡 六旬婦「心碎」瀕死

2022-09-15 06:02
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默