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睡個好覺好難？中醫治療失眠有解

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

根據研究發現，長期失眠也是一種慢性疾病，超過三分之二的失眠症患者，其睡眠問題長達兩年以上。從中醫觀點來看，失眠又稱為不得臥、不得眠、不寐、目不瞑。　　

中醫對失眠定義 分外感和內傷

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主任葉家豪表示，中醫對失眠可區分為外感和內傷兩方面。由外感病引起者，主要見於各種熱病過程中。由內傷引起者，則多由於肝氣鬱結、心脾兩虛、心腎不交、陰虛火旺、痰熱內擾、胃氣不和所引起。一般來說，外感所引起的失眠，以實證較多；內傷所引起的失眠，以虛證較多。因此長期失眠者以內傷所致為常見。　　　

針灸治療輔助 睡眠障礙困擾

若目前已服用太多藥物，再加上有睡眠障礙困擾，不妨利用針灸方式來治療。葉家豪主任指出，針灸治療睡眠障礙，常選取穴位有：耳神門、攢竹、三陰交、百會、四神聰、內關等穴位來處理。但是針灸治療睡眠障礙有其侷限性，往往當天針灸時會睡的較安穩，但是無法像藥物一樣維持太久效果。此時若能配合睡眠衛教方式，不排除可以減低安眠藥劑量。

養成良好睡眠習慣 穴位按摩有幫助

葉家豪主任表示，如果本身會害怕針灸也不想吃安眠藥，建議要養成良好睡眠衛生習慣。上述提到的穴位也可以運用指壓方式來幫助睡眠，例如冬天腳容易冰冷而影響睡眠，可以自行按揉腳底的湧泉穴，每次5-10分鐘，將可以使腳部循環改善有助於睡眠；平時可以自行按壓耳神門穴、內關穴、攢竹穴，每次5-10分鐘，讓心情較為穩定有助於入睡。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55027

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