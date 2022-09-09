專家觀點／正確喝水訣竅 別急著一次灌

人體70%都是水分，各細胞的生化反應，包含消化、吸收、排除廢棄物、維持血液循環、調節體溫、脂肪的代謝等，都需要足夠水分才得以進行。但不少人是口渴了才喝水，也有些人每天喝了2000㏄的液體，身體還是缺水？該如何正確喝水？不可不知喝水訣竅。

起床喝200至300㏄溫水

睡眠過程中，呼吸、流汗、細胞的生化反應等，會不斷流失水分，所以起床那一刻，身體處在極度缺水狀況，建議應該先喝杯溫開水，約200至300㏄，有助解渴，還能穩定血壓 、刺激腸胃蠕動等好處。

口渴是身體缺水的最後表徵，代表身體已經缺了快2%水分，例如60公斤的人口渴，實際身體已少了1.2公斤的水分，此時身體的各項生化反應已經趨向停擺。

很多人以為沒有感到口渴，是不是代表身體不缺水？答案並不是。其實喝的水愈充足，對乾渴感就會愈敏銳；相反的，喝的水愈少，對口渴的感覺就愈遲鈍，因此，建議應經常小口小口喝水，一段時間習慣後，身體自然可以發出正常的口渴訊號。

1日飲水量＝體重乘以30㏄

一日的飲水量為自身的體重乘以30計算。舉例來說，一個50公斤的人，一天至少飲水量要達到1500㏄，若是大量運動，或是夏天容易流汗、常待在冷氣房等原因，可以提升到乘以40才足夠。

研究發現，人體20分鐘可以吸收的水大約是200㏄。有些人因為不常喝水，為了達到飲水目標，可能一次灌500㏄的水，此時腎臟會收到「進水太多」的訊號，而加速排尿速度，反而讓喝下去的水立刻流失，身體根本沒有辦法吸收。建議水應該分次慢慢喝，每次喝100至200㏄，且一小時內飲水不超過1000㏄，以免增加腎臟負擔。

茶、咖啡 、飲料 不能取代水

許多人認為平時有喝飲料、湯、茶、咖啡等，這些都是液體，也可以補充水分。不過，這些液體都是屬於利尿的飲品，看似可補充水分，但實際上身體的細胞卻是處在缺水狀況。建議民眾最好還是養成喝開水的習慣，而不是仰賴這些飲品取代水。