頭痛病友會 醫師助民眾向頭痛說掰掰

醫師示範按摩穴道減輕不適。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

台灣台中榮總嘉義分院神經內科醫師田怡婷及中醫科醫師唐佑任，以中西合併雙管齊下為頭痛病友掃除頭痛困擾；嘉義分院3日舉辦「頭痛病友服務計畫」活動中病友及家屬對醫師的衛教指導反應熱烈，大家互相交換心得、為彼此打氣。經醫師解說原來減重也有助降低偏頭痛機率。

頭痛病友胡先生說，工作繁忙壓力大，頭經常痛得厲害，去年參加嘉榮頭痛病友會，醫師教的芳療按摩，對頭痛舒緩非常有效，今年把握機會再參加，學習相關新知。

醫師田怡婷表示，根據台灣頭痛學會統計，平均每10人中就有1人受偏頭痛所苦；另外有研究顯示，身體質量指數 （BMI）超標的成年人，脂肪組織會釋放一種發炎物質（inflammatory substances），提高偏頭痛機率，在50歲以下的女性尤為明顯，所以建議病友可多攝取含有Omega3脂肪酸的深海魚、莓類水果、未精緻穀物，深色蔬菜等富含鈣、鎂的食物，抑制發炎反應，配合自己喜愛的運動例如散步、游泳 、瑜珈等，改善體重、情緒及壓力。

田怡婷表示，偏頭痛是嚴重影響生活品質的原發性頭痛，雖無法確知病因，但有些患者在頭痛前1、2天出現先兆（AURA），包含便秘、情緒快速變化、對食物渴望、頸部肌肉 僵硬、尿量增加、手臂或腿部有針刺感、經常打哈欠，或看到各類形狀的亮點、閃光等視覺現象，這些細微變化都提示著患者即將發生偏頭痛，要趕緊服藥或就醫治療，否則急性發作起來會持續4到72小時之久，頭部單側有脈搏跳動感的疼痛、對聲光、嗅觸覺敏感，有時引發噁心嘔吐，甚至產生暫時性的光環狀視覺障礙。

發作之後，患者也常會感到筋疲力盡、困惑甚有短暫精神失常現象，此時仍要多休息睡眠，不要有劇烈或突然的頭部運動，以免再次引發頭疼。

中醫師唐佑任表示，中醫師會依據風、痰、瘀、虛4種與偏頭痛最密切的證型，透過辨證開立處方，例如風寒侵襲致脈絡瘀阻，使用川芎茶、葛根湯調理；氣滯血瘀，則用天麻鉤藤散、血府逐瘀湯治療。

此外，放血及針灸對偏頭痛的治療頗有奇效，放血（須由專業醫師執行）對於正持續發作的偏頭痛，有立竿見影之效；針刺則可對付頑固性次發性頭痛（如三叉神經痛），有效降低發作頻率與疼痛程度。